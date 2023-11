El PSOE rechaza las cuentas de Urbanismo porque "repiten proyectos no ejecutados y obras que se eternizan"

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, ha anunciado este viernes la oposición a los presupuestos de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) para 2024 porque "ha dejado de ser un instrumento transformador de la ciudad y se limita a un conjunto de obras que se eternizan en el tiempo y que se repiten presupuestos tras presupuestos", al tiempo que ha reprochado su "poca capacidad de gestión como consecuencia de la acumulación de remanentes año tras año".

En una rueda de prensa, Hurtado ha aportado un dato, como es que "para 2024 los remanentes que incorpora la GMU son de 23 millones de euros, frente a los diez millones presupuestados para inversiones".

Según ha indicado, "en el presupuesto de la GMU se evidencia que el gobierno de Bellido carece de modelo de ciudad, no fija objetivo alguno para este instrumento tan importante para la ciudad, no aporta un plan de inversiones plurianual como establece la ley, ni un cronograma de actuaciones y no establece indicadores para valorar los criterios de sostenibilidad medioambiental, ciudad Zero-carbón, equilibrio territorial, desarrollo industrial, mejora de la movilidad, rehabilitación del casco histórico...".

Los datos cuantitativos del presupuesto ponen de manifiesto, para Hurtado, que "los nuevos proyectos de inversión son por diez millones de euros, mientras se incorporan remanentes de años anteriores por 23 millones de euros, de los que cinco proyectos vienen aún de 2019 del gobierno de Ambrosio, 15 proyectos de inversión que vienen de 2020, ocho proyectos de 2021 y otros seis, de 2022".

Así, el socialista ha mencionado que "los proyectos a impulsar por la Gerencia de Urbanismo son pocos y se eternizan", aunque ha agregado que "como gran novedad, se incorpora en el presupuesto un compromiso electoral de Bellido, el Córdoba Arena, con denominación publicitaria y con dotación de escasamente 300.000 euros, sin ficha alguna de ubicación, cronograma y puesta en ejecución y uso, pero no aparece la conclusión del Estadio del Arcángel".

Hurtado ha recordado que también "dotan más inversiones para el anillo verde, en Chinales, Miralbaida, Levante y Ronda Norte, por 4,3 millones de euros, teniendo remanentes de crédito que no se han ejecutado de años anteriores por tres millones de euros para los parques de Levante y Canal, proyectos que vienen de 2019".

Asimismo, ha explicado que "en el plan de inversiones se repiten proyectos de años atrás como si fueran nuevos, como son la Puerta de Córdoba, la remodelación del recinto ferial del Arenal, los toldos en el viaducto de carretera de Palma, la vía verde de Cerro Muriano, el antiguo cuartel de Lepanto, la urbanización del antiguo cuartel militar, el nuevo parque de bomberos y la remodelación de la Avenida de las Ollerías".

LOS REMANENTES

Entretanto, el edil ha afirmado que "los remanentes suman hasta 23 millones de euros, más del doble del presupuesto de 2023". "Algunos vienen aún de 2019, proyectos como la rehabilitación de la casa vecinal de San Agustín, o de 2020, como el acceso del polígono de las Quemadas a la autovía, la Puerta de Córdoba, la eficiencia energética de la Gerencia o el SGV de carretera Trassierra".

Mientras, ha citado que "de 2021 vienen proyectos como la recuperación del camino Alameda del Obispo, la sala museística de Caballerizas, la sala de barrio en la Plaza de las Artes, la plaza de los Olivos Borrachos, la piscina del camping, la Calle Santos Mártires y el Centro Cívico de El Higuerón", al tiempo que "de 2022 vienen proyectos sin ejecutar como la rehabilitación de la Iglesia Campo Madre de Dios, la Corredera, la renaturalización de avenidas, el antiguo cuartel de Lepanto y el Puente del Hierro", ha apostillado."Los socialistas echamos de menos una planificación rigurosa, creíble y transformadora para todo el mandato municipal y en concreto, echamos de menos inversiones muy necesarias y demandadas por la ciudadanía como son el nuevo centro cívico noroeste, el cine Almirante, la utilización como equipamiento del espacio en Miraflores destinado inicialmente al Palacio del Sur, la rehabilitación de la Axerquía Norte, los cines de verano, el urbanismo comercial en los centros comerciales abiertos", ha apuntado.

Igualmente, ha reclamado "un plan de aparcamientos en Levante, Ciudad Jardín y otras zonas, un plan de rehabilitación de Ciudad Jardín, la rehabilitación del Parque Cruz Conde, la implicación en los arroyos y protección medioambiental, un polideportivo y dotación de suelo industrial en Villarrubia, la terminación del Estadio del Arcángel y abordar un plan de recuperación del casco histórico y área Patrimonio de la Humanidad, entre muchos otros que no aparecen".

Además, ha requerido a la Gerencia de Urbanismo "la dotación de más medios para la oficina del territorio y mejorar en transparencia y poder disponer de datos estadísticos actualizados y públicos de la actividad urbanística, con indicadores que sirvan para valorar la gestión que desarrolla", puesto que "no se toman en serio la Gerencia de Urbanismo", en opinión de Hurtado.