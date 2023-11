El PSOE de Utrera avisa de la "tala de árboles de gran porte" tras los "destrozos de la tormenta Bernard"

El Grupo socialista del Ayuntamiento de Utrera (Sevilla), gobernado por mayoría absoluta por el popular Curro Jiménez, otrora primer edil por el PA, ha considerado que el Gobierno local "ha aprovechado el destrozo causado con la tormenta Bernard, para recuperar prácticas de poda como los terciados, desechadas hace años y para talar árboles de gran porte que habían conseguido sobrevivir a los vientos huracanados", pesando el apeo de no pocos árboles en el ámbito de la provincia por motivos de seguridad al peligrar su estabilidad a cuenta de las consecuencias del temporal."Las jacarandas de La Corredera no han corrido mejor suerte. Al parecer Jiménez ha cambiado de opinión al regresar a la Alcaldía y ya no le parece prioritario que una avenida como esta necesite sombra en verano ni durante los, cada vez más numerosos, meses de calor", dice el PSOE, exponiendo que durante su etapa en la oposición, Jiménez "propuso crear una plataforma ciudadana para impedir la sustitución progresiva de los olmos enfermos del paseo de Consolación, cuando él mismo acaba de ordenar la tala masiva de los citados olmos".

Además, el PSOE ha criticado que el Gobierno local del PP no ha reactivado "dos importantes proyectos de reforestación urbana" promovidos en el anterior mandato.