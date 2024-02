El PSOE denuncia que el gobierno local "no garantiza los servicios básicos" en San Vicente de Paúl y Antonio Díaz

El grupo del PSOE en el Ayuntamiento de Jaén ha denunciado que el equipo de gobierno (PP-Jaén Merece Más)"no atiende a los vecinos ni garantiza los servicios básicos" en el barrio de San Vicente de Paúl y Antonio Díaz.

Así lo ha indicado este jueves en una nota el concejal socialista Javier Padorno, tras la reunión que, junto a las ediles África Colomo, María del Carmen Angulo e Isabel Cano-Caballero, ha mantenido con representantes vecinales.

En concreto, se han reunido con Pepi Alcántara, responsable de la Federación de Vecinos Objetivos Comunes (OCO), y Juan Torres, de la Asociación de Vecinos San Vicente de Paúl, que le han trasladado las "dificultades de interlocución" hacer llegar sus peticiones a determinados concejales del PP.

Torres ha afirmado que el barrio sufre recurrentemente apagones en tramos de la carretera de Circunvalación así como en el aparcamiento cercano por la sustracción del cableado de las farolas. Los vecinos muestran su malestar porque el concejal de Mantenimiento Urbano, Antonio Losa, les "ha advertido de que, si prosiguen las sustracciones, no se repondrá este material que para ellos es clave para garantizar la seguridad".

Los vecinos se quejan del "trato despectivo" del edil ante estas demandas. Además, desde noviembre, mes en el que OCO solicitó al alcalde, Agustín González, una reunión para tratar este y otros temas como la falta de mobiliario urbano y la mejora de accesos al barrio, no les da cita.

Padorno ha exigido que se cumpla con la gestión municipal sobre todo si es para dar seguridad de los vecinos. Ha señalado que "no se puede negar la garantía de servicios públicos esenciales y una atención a este barrio que es tan importante como cualquier otro con la excusa de que se sustrae el mobiliario urbano"."Y, sobre todo, el alcalde tiene que escuchar de los vecinos y vecinas las quejas que hay no solo por este tema sino por el trato que el concejal les dispensa, que no es propio de un gestor público", ha manifestado.

En esta línea, el edil ha presentado a los vecinos en esta reunión el proyecto de apertura de las calles "que tantos años les prometió el PP, pero que dejó redactado en mayo de 2023 el PSOE". Los vecinos coinciden con los socialistas en que es "un salvavidas para mejorar servicios y dar tranquilidad" a quienes viven en esta zona de la capital.

El representante vecinal Torres ha hecho hincapié en que la apertura de esta calle permite una nueva entrada y salida al barrio para mejorar la vigilancia y el acceso de servicios sanitarios con total garantía.

Padorno ha explicado que las obras tienen un coste de 200.00 euros que podrían ser fácilmente asumibles a través de los distintos fondos de cooperación que otras administraciones como la Diputación tienen con el Ayuntamiento de Jaén.