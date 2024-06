PSOE, Vox y Podemos-IU dicen que carecen de comunicación oficial de la petición de Sanz de la moción de censura

Los grupos del PSOE, Vox y Podemos-IU han manifestado este lunes que carecen de comunicación "oficial" sobre la petición pública del alcalde, el popular José Luis Sanz, de que firmen un documento formalizando por escrito su renuncia verbal a la moción de censura que podrían presentar una vez el pleno ha rechazado con el voto contrario de tales fuerzas la cuestión de confianza del alcalde vinculada al nuevo proyecto presupuestario de 2024; para así"acortar los plazos" que derivarán en la aprobación de los presupuestos al no mediar una propuesta de nuevo alcalde alternativo.

Tras insistir este lunes en esta petición lanzada el pasado viernes, fuentes de cada uno de tales grupos consultadas por Europa Press han coincidido en señalar que no media comunicación o propuesta "oficial" en el sentido planteado por el primer edil ante los medios de comunicación.

El concejal Ismael Sánchez (IU) ha manifestado además en unas declaraciones recogidas por Europa Press que más allá de que su fuerza no vaya a participar "bajo ningún concepto" en una moción de censura con Vox, la Ley Orgánica de Régimen Electoral general (Loreg)"no contempla la posibilidad" de alterar el plazo de un mes recogido en el mecanismo de la cuestión de confianza para la formulación de una moción de censura como la que ya han descartado todos los grupos de oposición. La Loreg, según Sánchez, estipula que Sanz "no se puede saltar" ese plazo y "no contempla excepciones".

Todo se encuadra en la situación suscitada después de que el PSOE y Vox, junto con Podemos-IU, hayan votado contra la cuestión de confianza del alcalde hispalense, vinculada a su proyecto de nuevos presupuestos municipales para 2024, causando el rechazo plenario de la moción. Tras ello, ha sido abierto un plazo de un mes durante el cual los grupos de oposición podrían presentar una moción de censura contra el primer edil, extremo descartado por los mismos porque dicha operación necesitaría la unión del PSOE, Vox y Podemos-IU en torno a la figura de un alcalde alternativo.

LOS PLAZOS

Si no media ninguna moción de censura, como previsiblemente sucederá, el 7 de julio el proyecto presupuestario del Gobierno local del PP ligado a esta cuestión de confianza quedará automáticamente aprobado de manera inicial; tras lo cual será expuesto a información pública y, si no pesan reclamaciones, quedará aprobado definitivamente de forma automática, posiblemente en torno a finales de julio.

En caso de que pesen reclamaciones, el Ayuntamiento habrá de convocar un pleno extraordinario para resolver las mismas, previsiblemente a comienzos de agosto, al objeto de responder las citadas alegaciones y aprobar definitivamente el presupuesto.

En ese marco, el alcalde ha asegurado que los grupos de oposición pueden firmar un documento formalizando su anunciada negativa a promover la mencionada moción de censura, para que no haya que esperar el citado plazo de un mes hasta la aprobación inicial automática del nuevo presupuesto, que de este modo podría aprobarse este mismo mes de junio de manera definitiva, según sus cálculos.