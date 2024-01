PSOE y Vox no presentan enmiendas parciales al presupuesto municipal por "ficticio" y carecer de "claridad"

Tras finalizar el pasado viernes el plazo de formulación de enmiendas al proyecto presupuestario para 2024 del Ayuntamiento hispalense, gobernado por el popular José Luis Sanz, que asciende a 1.300 millones de euros de ingresos y 1.297,4 millones de gastos en su cifra consolidada, es decir la Corporación local con sus entes satélite; los grupos municipales del PSOE y de Vox no han presentado enmiendas parciales, porque se trata de unas cuentas "ficticias" que "no cuadran" según los socialistas y al no haber "claridad" respecto a los ingresos y gastos, según Vox.

Respecto a dicho documento presupuestario, recordémoslo, el Consejo Económico y Social de Sevilla (CESS) ha emitido un dictamen en el que dicho órgano consultivo considera "escasas" las partidas para los barrios desfavorecidos, avisando de los bajos niveles de ejecución de los ingresos e inversiones en años anteriores y echando "en falta" partidas presupuestarias para políticas de género y para los parques empresariales.

En concreto, el CESS detecta unas "dotaciones escasas para Tres barrios-Amate, Su Eminencia, Polígonos Norte y Sur y Palmete", avisando de la ausencia de partidas presupuestarias incluidas en ejercicios anteriores, como las relativas a Memoria Histórica, "que han desaparecido de este presupuesto; o los incrementos" solicitados para "políticas de género y de inversión en polígonos industriales".

Además, el CESS exponía que resulta "necesaria la aprobación del presupuesto, para que así no se pierdan nuevas inversiones, los convenios nominativos y fundamentalmente no se pongan en peligro los fondos europeos" cosechados para diferentes proyectos y programas, pues ha comenzado el nuevo año 2024 y aún no media acuerdo entre el Gobierno local del PP y los grupos de oposición, o sea el PSOE, Vox y la confluencia de Podemos e IU; para el documento inicial del nuevo presupuesto.

LAS CUENTAS "NO CUADRAN" SEGÚN EL PSOE

En ese marco, tras expirar el pasado viernes el plazo de presentación de enmiendas, fuentes del Grupo socialista, principal grupo de oposición, han informado de que el PSOE no ha presentado enmiendas parciales al presupuesto porque las cuentas, "especialmente en lo referente a los ingresos pero también en partidas de gasto como los 16 millones de euros necesarios para mantener las bonificaciones de Tussam, que alteran sustancialmente las partidas de gastos al no estar consignados, no cuadran", con lo que no procede "enmendar parcialmente unas cuentas ficticias".

Según los socialistas, "no ha habido ni una sola reunión ni contacto alguno" entre el Gobierno local y el PSOE, quedando a la espera de "una negociación formal y seria donde realizar aportaciones y definir una postura como grupo", toda vez que el PP señalaba recientemente la demanda del CESS sobre "la necesidad de que Sevilla cuente con un presupuesto aprobado para el año 2024, solicitando "que la oposición esté a la altura, para alcanzar acuerdos".

VOX PREGUNTA POR LOS NÚMEROS

Vox, segunda fuerza de oposición, tampoco ha formulado enmiendas parciales, exponiendo que la documentación trasladada por el Gobierno local "no explica de dónde salen los números, especialmente los ingresos, aunque tampoco explica con claridad los gastos".

Para Vox, "no ha existido negociación alguna" por parte del Gobierno local del PP y por eso, dicho grupo no ve "voluntad política en el PP para pactar estos presupuestos"; además de que esta formación avisa de que "en el borrador se mantiene la previsión de ingresos, cuando en los últimos cuatro ejercicios (con el PSOE al frente del gobierno) no se han cumplido" las previsiones de ingresos."Es un borrador de presupuestos que no nos gusta porque no vemos voluntad de eliminar gastos superfluos, innecesarios o ayudas y subvenciones que están cubiertas por otras administraciones. El borrador no recoge ni una sola de las propuestas de Vox aprobadas por el pleno en este mandato", señala Vox, que dice tener "la mano tendida al Gobierno" local del popular José Luis Sanz.