El PSOE critica "el abandono" del Ayuntamiento en la barriada de Sixto

El grupo municipal socialista ha criticado el estado de "abandono total" en el que se encuentra la barriada de Sixto, en el distrito Carretera de Cádiz, "ante la dejadez" del Ayuntamiento de Málaga.

La viceportavoz socialista, Begoña Medina, ha advertido de que "los vecinos y vecinas están cansados de sentirse ciudadanos de segunda" y han exigido al alcalde, Francisco de la Torre, que "no mire para otro lado ante la nefasta gestión del servicio de Parques y Jardines por falta de personal, así como de la limpieza de sus calles".

En una visita al barrio, junto a una veintena de vecinos, Medina ha comprobado "las enfermedades que padece el arbolado del parque de Sixto, debido a la dejadez municipal". "Existen árboles enfermos porque no se han tratado en su momento. Se caen las ramas por la falta de poda y se ha perdido una plantación de rosales que sembraron los vecinos por falta de riego. Esto responde a un abandono por parte del equipo de gobierno, que no entiende la importancia de que tengamos unos jardines en condiciones y bien conservados", ha señalado.

De igual modo, ha incidido en la relevancia de la limpieza y el soterramiento del cableado aéreo. "Desde el grupo socialista llevamos muchísimos años reclamando una solución a la maraña de cables en sus fachadas que evite situaciones como las que ya se produjeron de incendios", ha señalado en un comunicado y, además, ha pedido "un plan de asfaltado".

En relación con la limpieza, Prudencio Jiménez vecino de la barriada, ha recordado que llevan 25 años advirtiendo de "la suciedad y el olor que producen los árboles de la calle Júcar, junto al colegio Rosario Moreno". "Tienen unas pelotitas negras que cuando florecen no hay quien lo soporte, además de provocar un malestar inmenso a quienes padecen asma".

Por otro lado, ha criticado "el mal estado" del pozo situado en el parque de Sixto y "la falta de operarios". "Antes venían cada dos semanas, ahora hace un mes que no los vemos por aquí. Tenemos un pozo y una boca de riego para el baldeo. Si hay agua, ¿por qué no se riega?¿Por qué no se baldea?¿Es que no pagamos impuestos? Lo único que queremos es justicia social", ha apostillado.

Paula Rojas, vecina del entorno del parque, ha expresado el sentir general de los mayores "por la falta de poda del arbolado, que ya roza las ventanas de sus casas". "Además, la limpieza es totalmente nula. Estamos muy disgustados con este abandono total", ha concluido.