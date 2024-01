El PSOE advierte del "abandono" del barrio de la luz: "Si fuera calle Larios no estaría así"

El grupo municipal socialista ha pedido al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, que "atienda las demandas de los vecinos de La Luz", en el distrito de Carretera de Cádiz.

El portavoz municipal del PSOE, Daniel Pérez, ha expresado que "si el barrio de La Luz fuera Calle Larios, no estaría así de abandonado" tras atender, junto a la viceportavoz socialista Begoña Medina, la llamada del presidente de la asociación de vecinos de La Luz, Juan Cortés. "Hemos visto aceras rotas, que no han cambiado su solería en décadas; mal estado de los parques, suciedad por doquier, falta de iluminación y socavones y baches en las carreteras", ha indicado Pérez, al tiempo que ha exclamado que "no nos extraña que este barrio esté así, porque ni siquiera el concejal responsable del distrito se ha pasado por aquí tras jurar su cargo en mayo del año pasado".

Así, el presidente vecinal ha confirmado que "el concejal del distrito es un completo desconocido aquí, lo que podemos calificar como vergonzoso", según Juan Cortés.

Por ello, Pérez ha insistido en que "los problemas de La Luz se extienden a toda Carretera de Cádiz, un distrito abandono por la acción municipal, con un ayuntamiento que vive de espaldas a las necesidades de las familias malagueñas".

Además, el socialista ha pedido "un plan de asfaltado, inversión en infraestructuras, mejora de mobiliario en parques y plazas y, por supuesto, un despliegue mayor de operarios de Limasam para su limpieza". Acompañado por una docena de vecinos de La Luz, el socialista ha recriminado a Francisco de la Torre que "las condiciones aquí son una auténtica vergüenza".

En iguales términos se ha expresado la viceportavoz socialista, Begoña Medina, que ha incidido en que "Carretera de Cádiz es una de las grandes zonas de Málaga abandonadas por la gestión municipal". "Solo hay que ver lo que invierte aquí el equipo de gobierno de los presupuestos de la ciudad, apenas tres euros por habitante". Sólo en La Luz "viven más de 8.700 personas", ha afirmado Medina, que ha indicado que "tienen demandas que bien podrían ser atendidas por un ayuntamiento sensible con la ciudadanía".

También ha citado "acerado levantado y en malas condiciones, que hace que las personas mayores se caigan; grietas y mobiliario destrozado por la falta de mantenimiento"; así como "falta de medidas de calmado de tráfico, como pasos de cebra, asfalto lleno de socavones, entre otros asuntos", por lo que la socialista pide al equipo de gobierno "que atienda las reclamaciones de los vecinos".