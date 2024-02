El PSOE afirma que el Gobierno "seis años demostrando que es un gran aliado del campo"

El PSOE de Jaén ha afirmado este miércoles que el Gobierno de España "lleva seis años demostrando que es un gran aliado" del campo y el sector agrario, especialmente en estos últimos tiempos convulsos en el ámbito internacional". "En los últimos dos años, el Gobierno ha destinado más de 4.000 millones de euros en ayudas extraordinarias a los agricultores y ganaderos", ha destacado en una nota el coordinador del Grupo Parlamentario Socialista jiennense, José Latorre.

Ha añadido que fue el Ejecutivo de Pedro Sánchez el que impulsó la Ley de la Cadena Alimentaria para mejorar la situación de precios y evitar las prácticas desleales, una norma que "daba respuesta a las reivindicaciones del sector", que "está siendo ejemplo" en otros países europeos y que, "sin embargo, no fue apoyada por el PP". "Esto no hay que olvidarlo nunca. La derecha no apoyó esta ley, lo que pone en evidencia una vez más las contradicciones del PP, al que hoy le interesa presentarse como defensor del campo pero que a la hora de la verdad no vota en consecuencia, sino que vota contra los intereses del sector", ha recalcado.

Además, el también portavoz de Agricultura del PSOE en el Senado ha puesto el acento en los nuevos compromisos asumidos por el Gobierno de España, tendentes a reducir la carga administrativa a los agricultores, reforzar el seguimiento de las importaciones, incluir las cláusulas espejo en los acuerdos comerciales y potenciar la labor inspectora de la Agencia de Información y Control Alimentarios. "En definitiva, hay un Gobierno en España que tiene clara la importancia del sector agrario y ganadero en nuestro país y que va a seguir trabajando de la mano del sector para ayudarle tanto en coyunturas de dificultad, como en la mejora de su competitividad para afrontar el futuro con garantías", ha asegurado.

De otro lado, Latorre ha valorado el "logro" de una nueva PAC donde España consiguió mantener los fondos a pesar del Brexit y donde se han introducido criterios que "la hacen más justa y más sensible con las necesidades de pequeños y medianos olivareros, jóvenes y mujeres".

A ello ha sumado que el Gobierno ha incrementado las ayudas a la contratación de seguros agrarios, ha bajado los impuestos a los agricultores, especialmente a los olivareros y ha impulsado un Plan Estratégico del Sector Agroalimentario para mejorar su competitividad "con fondos europeos que el PP intentó boicotear en Bruselas".

De igual modo, ha subrayado que la estrategia de promoción de Alimentos de España "ha experimentado un importante impulso" desde el año 2018, con campañas que han sido "todo un éxito" y unos contundentes datos de exportaciones agroalimentarias que indican que "están creciendo en mayor medida que en el periodo 2011-2018".

Junto a ello, ha resaltado que el Gobierno ha puesto encima de la mesa "la mayor inversión en modernización de regadíos de las últimas décadas", con más de 2.400 millones de euros en el horizonte 2027. Además, se pusieron en marcha 130 medidas frente al reto demográfico con una inversión de más de 13.000 millones de euros y un alto grado de ejecución.

Finalmente, "ya hay en marcha una política integral" para el Reto Demográfico con el objetivo de que la evaluación de su impacto esté presente de manera transversal en la aprobación de normas y leyes.