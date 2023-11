PSOE dice a alcalde que con su "forma de actuar" es "difícil" que el Gobierno apueste por Málaga para Expo 2032

El portavoz municipal del PSOE, Daniel Pérez, ha advertido este miércoles al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, de que con su "forma de actuar" es "difícil" que el Gobierno central apueste por Málaga para la Expo 2032 y ha afeado también que no se haya contado con la oposición, entre otros, para la candidatura de la Capital Europea de la Juventud 2026, que finalmente se llevó Tromso (Noruega), o para los presupuestos municipales.

Así lo ha manifestado Pérez tras ser cuestionado por las declaraciones del regidor al respecto de seguir con la Expo, así como con los objetivos planteados en la candidatura de la juventud, y una valoración por no conseguir la Capitalidad de la Juventud.

En este sentido, Pérez sobre no ser Capital Europea de la Juventud 2026 ha señalado, en primer lugar tras recordar también la Capitalidad Cultural 2016, que "a todo lo que nos presentamos que no pagamos, lo perdemos" y ha agregado que "a lo mejor el proyecto que se presentó no era un proyecto que reunía, en este caso, las condiciones necesarias".

También ha criticado que no se ha contado con la oposición. "Este tipo de candidatura es mejor ir todos unidos, como se demostró para la Expo 2027, que al final no pudimos ganar, quedamos segundos".

Al respecto de la Expo 2032, que el alcalde plantea la candidatura como posibilidad, Pérez ha advertido de que "hablar de la Expo 2032 sin ni siquiera tener el consenso de la Junta; no haber contado, en este caso, con los grupos de la oposición; y no querer contar con el Gobierno de España, porque te quieres presentar, pero que las instituciones lleguen después, creo que se está haciendo bastante mal"."Cuando sea algo bueno para Málaga, el grupo socialista va a estar apoyándolo, trabajando en pro de lo que sea mejor para Málaga", como se hizo de manera "seria" con la Expo 2027; pero ha dicho que con la actitud actual del regidor "es difícil que el Gobierno vaya a apostar por Málaga para el año 2032 con esta forma de actuar que tiene De la Torre en estos momentos".

CON MÁLAGA

Por su parte, la portavoz municipal de Con Málaga, Toni Morillas, sobre las declaraciones de no renunciar a la Expo o seguir con los objetivos de la juventud tras no lograr ser capital europea, ha pedido al regidor que "se centre en lo importante y en lo que le preocupa a la gente en Málaga que es la vivienda, que es como llegar a fin de mes, que es como tener una ayuda social, unos servicios públicos fuertes"."¿No ha tenido suficiente?¿No tuvo suficiente con el desastre de la candidatura para acoger la Expo?¿No ha tenido suficiente con perder la candidatura para la capitalidad joven?", se ha preguntado, asegurando que "la reflexión que tendría que hacer el alcalde es por qué en materias como la sostenibilidad o como la juventud esta ciudad no es un referente".

Por tanto, ha sentenciado, "que deje --el alcalde-- de fantasear con proyectos megalómanos y que se centre en la política que permite mejorar las condiciones de vida de la gente", ha concluido.

Por su parte, el portavoz de Vox, Antonio Alcázar, sobre la candidatura de la Expo ha dicho que "no vamos a poner piedras al camino, vamos a estar siempre a favor de los grandes proyectos, de las grandes mejoras para la ciudad" y ha añadido que "entendemos que la Expo fue una buena idea, que no salió".

En este punto, ha recordado que el alcalde "prometió reunirse con los distintos portavoces de los grupos para escuchar su opinión" y ha agregado que se ha reunido con PSOE y Con Málaga, pero "estamos esperando que hable con nosotros, todavía no nos ha llamado". "Nosotros, en este sentido, creemos que es algo que queremos hablar con él", ha concluido.