El PSOE pide una auditoría "exhaustiva sobre las irregularidades en Urbanismo"

El grupo municipal socialista ha pedido al equipo de gobierno en el Ayuntamiento una auditoría "exhaustiva sobre las irregularidades en la Gerencia Municipal de Urbanismo, señaladas por el último informe de la Secretaría del Pleno, habilitada nacional".

Así lo defenderán con una moción los socialistas durante la sesión plenaria del próximo jueves, según ha explicado en rueda de prensa el portavoz municipal socialista, Daniel Pérez, junto a los concejales socialistas Mariano Ruiz, Carmen Martín, Rosa del Mar Rodríguez y Rubén Viruel."La reestructuración que ha aprobado el PP en junta de gobierno es deficitaria, no está hecho conforme a ley. Esta reordenación de plantilla y departamentos en la Gerencia Municipal de Urbanismo no se ha consensuado con la plantilla, ni con el comité de empresa ni con los consejeros del resto de grupos y le ha llamado al orden la Secretaría del Pleno", ha explicado Pérez.

Además, ha continuado, "vamos a pedir el cese del gerente porque ocupaba dos cargos de manera simultánea como recoge un informe de la Oficina Antifraude y porque ha acumulado irregularidades durante la última década y ha perdido la confianza de los trabajadores de la casa, como ha dejado claro la última manifestación de dos centenares de ellos para pedir su dimisión".

De igual modo, ha señalado que pedirán informes sobre "todas las actuaciones de Cardador, para determinar qué ha firmado en su doble condición como gerente de Urbanismo y del Instituto Municipal de la Vivienda, como ha recogido el informe de la Oficina Antifraude de la Junta de Andalucía"."Y queremos que el Pleno del Ayuntamiento de Málaga rechace al completo la privatización encubierta que está llevando a cabo el Partido Popular en la Gerencia Municipal de Urbanismo, empezando por el máximo responsable, que es De la Torre, que trata a este motor de desarrollo de la ciudad como un chiringuito", ha advertido.

La moción ordinaria del PSOE la defenderá el concejal del PSOE Mariano Ruiz, que ha señalado que "el PP ya nos tiene acostumbrados a escándalos como este que salpica a la Gerencia Municipal de Urbanismo"."Los malagueños no nos merecemos que su mala gestión afecte a las familias. Porque se está creando un urbanismo a dos velocidades, que en lugar de liderar el desarrollo de Málaga y ser un motor de cambio, se ha convertido en una rémora, que no acompaña al dinamismo de nuestra ciudad y que no garantiza los derechos de la ciudadanía ni de los trabajadores de este ente municipal", ha agregado.

Por otro lado, Ruiz ha insistido en que el informe de la Oficina Antifraude de la Junta de Andalucía "señala los dos cargos que ocupa José Cardador de manera indebida" como gerente de la Gerencia Municipal de Urbanismo y el de coordinador de Urbanismo y Vivienda", a la vez que "los simultaneaba con un puesto de trabajo en una empresa privada, algo absolutamente irregular".

Por ello, los socialistas van a pedir su cese. "Cardador no sólo se ha ganado el descontento de la plantilla de Urbanismo --por lo que pidieron su dimisión pocas semanas atrás--; es que además, no tiene la confianza del Consejo Rector de Urbanismo", ha añadido el socialista, que ha avanzado que con la moción ordinaria que defenderá el próximo jueves "vamos a pedir una auditoría que tome como base el último informe de la Secretaría de Pleno, que adelanta las irregularidades de las que hoy hablamos, que no son tolerables para la ciudad de Málaga y por las que vamos a poner pie en pared"."Tras casi tres décadas de gobierno del Partido Popular en la ciudad de Málaga, la GMU se ha convertido en un chiringuito. En un primer momento para poder hacer y deshacer a su antojo y, ahora que la han convertido en una rémora, para llevarla a la privatización para seguir haciendo lo mismo, pero además beneficiando a unos pocos", ha concluido.