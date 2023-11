El PSOE anuncia una moción en los ayuntamientos para sumarse a las demandas que los PTIS hacen a la Junta

El PSOE de Jaén ha mostrado este martes su apoyo a las reivindicaciones del personal técnico de integración social (PTIS) y ha anunciado la presentación de una moción en todos los ayuntamientos de la provincia, "porque en la mayoría de los 97 municipios hay centros educativos que tienen alumnado con necesidades educativas especiales".

Desde este colectivo se reclaman mejoras laborales, como su subrogación por el Gobierno autonómico al estar mayoritariamente "externalizados" y prestar servicio a través de una empresa. Señala, además, la "falta de profesionales" para ofrecer una educación de calidad a estos estudiantes, por lo que pide también más recursos.

Después de mantener una reunión con una delegación de PTIS externalizadas de la provincia, el parlamentario Jacinto Viedma ha trasladado el respaldo del PSOE a las demandas de este personal, del colectivo, del que "casi el 90 por ciento son mujeres"."Están externalizadas, no son personal laboral de la Junta y lo único que quieren es tener las mismas condiciones laborales que los contratados que sí dependen de la Junta. Estaremos a su lado para lo que necesiten", ha asegurado.

Por su parte, el delegado de las PTIS externalizadas en la provincia Francisco Ruiz Jiménez ha explicado que están pidiendo que "se acabe con la privatización de este servicio público" a través de la subrogación de estos trabajadores para que pasen a formar parte de la Consejería de Desarrollo Educativo.

Ha precisado que su labor es atender directamente al alumnado más vulnerable de los centros educativos. Hay 185 PTIS externalizadas en la provincia de Jaén, donde un 90 por ciento son mujeres, por lo que "se agrava la desigualdad".

Según ha añadido, las consecuencias de la situación se dejan notar en más de 200 centros escolares de la provincia y ha responsabilizado de ello a la Junta, porque "es consciente de cómo están actuando las empresas".

Ruiz ha reprochado al Gobierno andaluz que les esté dando la espalda, "no sólo a las trabajadoras, sino a las propias familias y a este alumnado vulnerable", ya que los responsables autonómicos no los escuchan ni los quieren recibir."Es vergonzoso que nos digan que no saben nada de esto, cuando ellos son los que licitan el servicio. Luego hablan de educación pública de calidad e inclusiva, pero ni hay inclusión, ni hay calidad, ni es pública", ha criticado.

Ha recordado, además, que ahora mismo están en huelga indefinida y que van a seguir así hasta que se les escuche, porque "se no está faltando el respeto". "Al menos por educación deberían escucharnos", ha considerado el representantes de PTIS.