El PSOE ve el balance del primer año del gobierno local como "el de las oportunidades perdidas"

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, ha calificado este jueves el primer año de este mandato del gobierno municipal de José María Bellido como "el de las oportunidades perdidas" y ha reiterado su petición de dimisión del regidor "por su falta de liderazgo, capacidad organizativa y gestión" que el socialista ha resumido en una docena de "incumplimientos".

En la atención a medios con motivo de la celebración del Pleno, Hurtado ha detallado los 12 puntos que, a su juicio, "prueban y demuestran el año perdido para la capital", como "la pérdida de 5,7 millones de euros de fondos Edusi, así como pérdida y devolución de fondos Next Generation por valor de 15,6 millones euros, con las baldeadoras y barredoras eléctricas, autobús de hidrógeno, rehabilitación del circuito del Parque Cruz Conde y la agenda urbana".

Además, ha apuntado a "la externalización de servicios con contratos por 7,5 millones de euros, como la Cabalgata de Reyes, la mediación cultural en museos, el servicio de atención al ciudadano, las aplicaciones y asistencia informática, estudios e informes, asistencias técnicas en cultura y el Centro de Exposiciones del Parque Joyero".

También, el edil ha mencionado "la pérdida de calidad de los servicios municipales por falta de medios humanos y materiales, con falta de limpieza, falta de presencia policial, transporte público infradotado, la gestión digital y estadística es desastrosa, meses de retraso en empadronamiento, mala atención al ciudadano, gestión informática sin aplicaciones propias, retirándose la Diputación de Málaga y el acuerdo con la de Córdoba que no se ejecutará".

Asimismo, ha advertido del "clientelismo político, su vacuna para calmar el malestar ciudadano", de manera que "han aumentado las subvenciones directas un 48% más, 6,4 millones son subvenciones directas, cuando en 2023 eran directas 4,3 millones"; a lo que ha agregado "el aumento de la presión fiscal en 25,4 millones de euros con el 'basurazo', el 'manguerazo' y hasta pagar por fotografiarse en las bodas del Alcázar".

De igual modo, Hurtado ha manifestado que "es un gobierno moroso", en el que "el período medio de pago supera los límites legales durante todos los meses del año", al tiempo que "no cumple con tres de los cuatro objetivos de estabilidad: déficit, techo de gasto y deuda comercial"."DETERIORO PARTICIPACIÓN CIUDADANA"

En otro punto, el concejal ha avisado del "deterioro del modelo de participación ciudadana con Juntas Municipales de Distrito sin gestión, cuando el reglamento dice que como mínimo debe ser del 15% del presupuesto; sin convocatoria de los consejos sectoriales y sin tener en cuenta los consejos de Distrito".

Igualmente, ha manifestado que "deja la lucha contra la desigualdad con su principal herramienta al eliminar el Plan Integra de Sadeco y Servicios Sociales que, por 1,3 millones de euros, se hacían 250 contratos de seis meses para familias excluidas en los barrios de menor renta de la ciudad", al tiempo que "los servicios sociales son precarios, incapaces de dar respuesta a las demandas por falta de personal y de recursos".

En su opinión, "la acción de Bellido es nula en la mitigación de los efectos del cambio climático; no hay Zona Baja Emisiones, no se ha actualizado el Plan Director de la Bicicleta, ni el Plan de Movilidad Urbana Sostenible; no hay Plan de Arbolado; ha desaparecido el servicio público de bicicletas; no se ha hecho un plan de sombras, y no se han puesto toldos en las áreas comerciales", a lo que ha añadido que "más de la mitad de los autobuses de Aucorsa todavía es de diesel contaminante".

Por otra parte, el edil ha lamentado que "hay cero promociones de vivienda en marcha en Vimcorsa; el plan de Suelo y Vivienda se empieza a tramitar con tres años de retraso y sin querer incorporar las viviendas de alquiler y aumento del parque público, y tampoco quieren que se apliquen en Córdoba los precios de referencia en zonas tensionadas".

Además, Hurtado ha aseverado que "la gestión turística y cultural es desastrosa; la gestión de Fitur ha sido lamentable, y el Observatorio Cultural Nacional apunta que Córdoba ha empobrecido su oferta turística y no se abordan los apartamentos turísticos a través de una moratoria"."LA APUESTA DEL GOBIERNO"

También, ha apostillado que "algunas licitaciones se les quedan desiertas, como el Pabellón de la Juventud; La Viñuela sigue igual; en el Casco Histórico no ha habido nada a destacar, sólo abandono y suciedad, y las parcelaciones están sin servicios básicos después de dos años de haber entrado en vigor la Lista".

Tras esta enumeración de ejemplos, el portavoz del PSOE ha reprochado que "el nivel de ejecución de inversiones ha sido del 19% de los créditos", de manera que ha pedido "la dimisión de Bellido por la pérdida de oportunidades, que son equivalentes a la pérdida de recursos y fondos europeos, como los Edusi y los Next Generation", a la vez que ha destacado que "el gobierno local del PP sólo saca provecho de la apuesta del Gobierno de Pedro Sánchez por Córdoba, como la base logística, el Aeropuerto, la Biblioteca y la ampliación del Arqueológico, entre otros"."EL PSOE ESTÁ EN OTRA REALIDAD"

Ante ello, el portavoz del PP, Miguel Ángel Torrico, considera que "el PSOE está en otra realidad, en un mundo paralelo, y no se da cuenta de la realidad, que Córdoba está muy satisfecha de la gestión del alcalde, José María Bellido", citando la reciente encuesta interna del PP y los resultados de las elecciones europeas del domingo, "con un 43% de los votos, sacando 22.000 votos al PSOE"."Eso sí es la realidad y no una percepción subjetiva", ha mantenido el concejal, quien ha declarado en rueda de prensa que "tendría que dimitir Hurtado por estar mintiendo permanentemente a los cordobeses, porque no es capaz de argumentar con datos ciertos y tiene que hacerlo a base de mentiras y falsedades" respecto a la gestión de los fondos europeos.