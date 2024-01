El PSOE pide que el plan de calidad del aire de la Junta incluya medidas para reducir el tráfico

El portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de Granada, Paco Cuenca, ha dado a conocer más de una veintena de alegaciones que su formación ha presentado al Plan de Mejora de la Calidad del Aire en la Zona de Granada presentado por la Junta de Andalucía para la capital y su área metropolitana, "después de comprobar que el documento no recoge medidas y actuaciones concretas para reducir el tráfico y el movimiento de vehículos privados".

Para el exalcalde socialista, esto es esencial en tanto es "la principal causa de la mala calidad del aire y de la contaminación" que padecen los granadinos". Entre las medidas que plantean, el máximo responsable del PSOE ha destacado la petición a la Junta para que "destine toda la inversión económica prevista para construir más carreteras por la Vega en ejecutar la ampliación de la línea del metro hacia la zona sur, desde Granada hacia Huétor Vega, Cájar, La Zubia, Ogíjares y Gojar, y en el otro sentido hacia Santa Fe y el aeropuerto, proyecto que realmente sí tendría un impacto positivo en el tráfico rodado y en la reducción de emisiones" que perjudican a la salud.

Al respecto, Cuenca ha detallado que el paquete de alegaciones de los socialistas "forman parte del sentido común, con medidas que consideramos tendrán un impacto directo y efectivo en la mejora del aire que respira el medio millón de personas que vivimos en la capital y en los municipios del cinturón".

Según Cuenca, "el plan demuestra que el PP, ni en la Junta, ni en el Ayuntamiento, tienen un proyecto de ciudad definido para Granada, ya que el documento adolece de un plan de intervención a largo plazo, donde además no se recoge un plan económico para implementar medidas, dejando patente que el compromiso de Moreno Bonilla es nulo", y que de nuevo la capital granadina "pierde".

Es, ha proseguido el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Granada y diputado provincial, "un documento que arroja una falta de sensibilidad absoluta de la derecha, con una propuesta que demuestra que el PP quiere pasar de perfil por este asunto, aprobando un documento de bajo nivel que no está a la altura de las necesidades de Granada y de su área metropolitana".

Asimismo ha recalcado que "el plan no recoge ni una inversión económica por parte de la Junta para mejorar la calidad del aire, lo que deja patente una vez más que con Moreno Bonilla, Granada pierde".

Por su parte, la concejal del PSOE Raquel Ruz ha criticado "un documento que no busca solucionar el problema de la contaminación" y que no incluye medidas para contener el tráfico, "sino todo lo contrario, proyectando nuevas carreteras que traería miles de vehículos al inicio de Recogidas".

Ruz ha detallado que buena parte de las alegaciones incluyen la petición a la Junta de Andalucía para que saque del cajón proyectos iniciados durante el mandado de Paco Cuenca como son "las líneas de autobuses coordinadas, pendiente de autorización por parte de la Junta da Andalucía como es el caso de la línea entre La Zubia, Granada y Maracena, presentada de manera oficial por el Ayuntamiento" de la capital "a finales de 2022 y que todavía no ha tenido respuesta por parte del Gobierno andaluz".

A estas medidas, la edil incluye en las alegaciones avanzar en el proyecto del área de prestación conjunta de taxis, además de instar a la Junta que incluya en el plan un programa de incentivos y bonificaciones para el uso de los aparcamientos de borde de la capital, entre otras medidas.

Por su parte, el concejal Jacobo Calvo ha resaltado que "sorprende que el documento del PP para mejorar la calidad del aire y reducir la contaminación no concluya medidas concretas para aumentar la masa arbórea y ampliar las zonas verdes, en un ejemplo más de que se trata de un asunto por el que han querido pasar de puntillas porque no les interesa y no reconocen la contaminación de Granada como un problema a resolver"."Está claro que, en el caso de Granada, Moreno Bonilla se ha puesta del lado de las tesis de Vox y no de parte de los granadinos y granadinas quienes necesitan un Gobierno andaluz que los defienda en este caso de los efectos de una contaminación que ya está teniendo consecuencias en nuestra salud, cómo ha alterado recientemente la Unión Europea".

Para concluir, Calvo ha avanzado que, entre otros asuntos, los socialistas han alegado al Gobierno andaluz planes de incentivos económicos y bonificaciones para "reducir las emisiones de las calderas o para mejorar la eficiencia energética de edificios e industrias".

ALEGACIONES DE CCOO

También este jueves, CCOO Granada ha informado de que presentó en el mes de noviembre sus propuestas al proyecto de decreto por el que se aprueba el plan de, que se encuentra en fase de alegaciones. Entre ellas, el sindicato destaca una serie de iniciativas concretas basadas en el fomento de la movilidad sostenible y el uso del transporte público en centros de trabajo públicos y privados con más de 250 personas, en vez de las 500 que propone.

Así lo ha concretado en una nota de prensa el responsable de Medio Ambiente de CCOO Granada, Esteban Ruiz, quien ha enumerado también como una prioridad para el sindicato la delimitación de una zona de bajas emisiones contaminantes en el citado plan ya que "las grandes cotas de contaminación se deben mayoritariamente al uso del vehículo privado que se hace en nuestra ciudad y área metropolitana".

CCOO apuesta por acotar el flujo de vehículos que la utilicen y el modelo de los mismos que podrían circular por ella, contemplando excepciones como es el caso de las personas trabajadoras que de forma obligatoria precisan de su vehículo para uso laboral.