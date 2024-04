PSOE llama a la ciudadanía malagueña a "salir en defensa de la democracia" en la manifestación del 1 de mayo

El secretario general del PSOE de Málaga, Daniel Pérez, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía malagueña para que salga este miércoles en la manifestación del Primero de Mayo "en defensa de la democracia"."Nos sumamos al llamamiento que ha hecho el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de regeneración democrática. Estamos satisfechos con la decisión tomada por el presidente, nos sentimos orgullosos del trabajo que está realizando, de todo lo que nos queda por hacer, lo vamos a dar todo, hay que remar porque no haya tanto fango en la política, porque no haya tanta insidia, no haya tantos bulos, no haya actuaciones que puedan cuestionar la propia democracia. Hacemos un llamamiento para que toda la ciudadanía salga masivamente a manifestarse", ha explicado.

Pérez ha señalado que a pesar de que "está siendo atacado de forma desaforada", el presidente "ha tomado la determinación de continuar, de seguir defendiendo la democracia, con más fuerza si cabe"."Los socialistas estamos satisfechos, estamos con más ganas que nunca de seguir trabajando por este país, por seguir aumentando los datos de crecimiento y de personas que están trabajando", ha dicho.

Por su parte, la secretaria de Políticas Sociales del PSOE, Mari Nieves Ramírez, ha expuesto que el presidente del Gobierno "nos ha convocado a una reflexión colectiva, a una reflexión sobre la calidad democrática de nuestro país y a decir basta ya, basta ya a las mentiras, a los bulos y al fango en el que nos tienen metido la derecha y la ultraderecha en este país".

Ha incidido en que "mañana tenemos una cita muy importante, es el 1 de Mayo, llamamos a toda la ciudadanía a que se movilice, nosotros vamos a seguir defendiendo los derechos sociales, ampliando las políticas sociales, defendiendo con uñas y dientes las pensiones, redoblando los esfuerzos porque haya más y mejores empleos en nuestra provincia y cada vez tengamos menos cifras de paro".

Así, ha invitado a "a toda la ciudadanía a una movilización masiva, ya no solo por los derechos laborales sino también por los derechos democráticos de este país", ha concluido.

Por último, el coordinador de la Interparlamentaria del PSOE malagueño, José Luis Ruiz Espejo, ha considerado que "siguen existiendo motivos para seguir reivindicando el fortalecimiento de nuestros servicios públicos en Andalucía, la educación, la sanidad y la dependencia, como base de un estado social y del bienestar que tiene que seguir impulsando la situación y la mejora de la situación de la clase media y trabajadora"."Este año se unen a estos motivos la defensa del pleno empleo, de seguir impulsando la economía para seguir mejorando los derechos laborales, y la defensa de nuestra democracia, que se ha puesto al límite en algunas ocasiones por la desinformación, los bulos y el fango que han intentado incluso tumbar la presidencia legítima de nuestro país", ha concluido.