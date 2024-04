El PSOE da un "suspenso clamoroso" al gobierno de Sanz por la planificación de la movilidad en la Feria

El portavoz del grupo municipal socialista, Antonio Muñoz, ha dado este domingo un "suspenso clamoroso" a la organización de la movilidad en la Feria de Abril 2024 por parte del alcalde José Luis Sanz y ha advertido de que la "histórica afluencia" de visitantes al Real y los resultados económicos invitan a la "prudencia" y a la "reflexión" y "no a la permanente demagogia y los argumentos simplistas" en cuanto al cambio de formato.

Para Muñoz, "reducirla en un día supondría concentrar a más personas en jornadas que ya de por sí están saturadas de público y reducir el impacto económico y laboral". "Sanz entra en contradicciones e incoherencias. Por un lado, destaca que ha sido una Feria de récord y, en consecuencia, reconoce las ventajas del actual formato. Y, por el otro, quiere cambiar un formato que, basándonos en los datos, funciona", ha advertido en una nota de prensa.

En el balance de la edición 2024 de la Feria de Abril, Muñoz ha reconocido que, "una vez más", los trabajadores de los servicios públicos han realizado una labor "encomiable". La "rodada coordinación" ha contrastado, a su juicio, con la "incompetencia" del equipo de Sanz a la hora de planificar la movilidad tanto antes de la Feria como durante la misma al "no reaccionar ante la saturación de los servicios públicos de transporte y por la preferencia que el actual gobierno concede al vehículo privado"."Por mucho que lo niegue, la organización de la movilidad ha sido desastrosa, y ahí están las quejas de usuarios, prensa local, asociaciones de consumidores, trabajadores de los servicios públicos de transporte... Todo hacía indicar que habría un incremento de visitantes al Real, pero no se planificó el transporte público con esas previsiones. La tardanza en salir y entrar del Real ha sido tema de conversación constante y decisiones como retirar los separadores provocaron la invasión del carril bus por todo tipo de vehículos. No hubo capacidad de reacción y, para esconder la incompetencia en su gestión, Sanz, como siempre, se dedicó a buscar enemigos fuera, y esta vez los encontró en los taxistas, dedicándose a desacreditar el servicio público del taxi", ha relatado el portavoz socialista."Este gobierno vive en una hipérbole continua. Hasta la aguada Semana Santa fue la mejor. Si ha sido la mejor Feria de Abril y todo de récord, ¿para qué cambiarla?", se ha preguntado el portavoz del PSOE. "Esperaremos y, evidentemente, respetaremos la decisión final de los sevillanos y en esta consulta improvisada por parte de José Luis Sanz, quien debe garantizar su limpieza y su transparencia", ha relatado Antonio Muñoz. En su opinión, el cambio que postula Sanz está basado en "revanchas políticas", no en el interés general de la ciudad."Consideramos que el formato actual es idóneo puesto que beneficia al conjunto de la economía y el empleo; permite que el público se distribuya entre más días de Feria y se reduzca el efecto colapso que hay en determinados días; facilita la coordinación de los servicios públicos y la excesiva concentración de personas desde el mismo viernes de Preferia, y, por último, permite una mayor agilidad y planificación en el desmontaje por parte de los caseteros y feriantes en la jornada del domingo", ha desgranado el portavoz del Grupo Municipal Socialista.

El formato de Feria, a su entender, no debe estar condicionado por "criterios de revanchismo político ni por el recurrente criterio de Sanz del 'me gusta o no me gusta' o su contradicción de reconocer que ha sido una edición de récord y, en consecuencia, el modelo funciona, pero quiere cambiarlo". "Debemos pensar cuál modelo es mejor para el interés general de toda Sevilla. No estamos ante una cuestión partidista sino ante un debate que merece una reflexión serena, seria, con datos económicos y laborales sobre la mesa, y no con el simplista y frívolo argumento de Sanz de que el actual formato de Feria no hay cuerpo que lo aguante", ha concluido Antonio Muñoz.