El PSOE señala el "rechazo colectivo" a eliminar la recogida neumática de basura en la zona norte

El Grupo Socialista del Ayuntamiento de Sevilla ha solicitado al Gobierno local del popular José Luis Sanz que "atienda las peticiones de una treintena de entidades y colectivos de las distintas barriadas de Pino Montano y San Diego", en demanda de paralizar la decisión "unilateral" de eliminar el sistema de recogida neumática de basura, extremo que según el Ejecutivo local está planeado para "acabar con los problemas que soportan vecinos y comercios".

Mientras la concejala popular encargada del asunto, Evelia Rincón, manifestaba recientemente que "las constantes averías, atascos y la abrasión acelerada de las tuberías, incrementan significativamente los costes de mantenimiento y provocan continuos abandonos de basura, suciedad y malos olores" y que ha pesado una encuesta a 600 personas de la zona; la edil socialista Myriam Díaz ha asegurado que la decisión ha sido adoptada "obviando al tejido asociativo del territorio", reclamando al alcalde "que escuche" al mismo, dadas las "asociaciones y entidades que consideran desacertada la eliminación de la recogida neumática"."Que tiene problemas, sí, que es mejorable y que requiere inversiones, también. Pero no compartimos que esta infraestructura, que lleva funcionando desde hace dos décadas, haya completado su ciclo de vida y haya que enterrarla", ha dicho Myriam Díaz, avisando del "rechazo colectivo" a la decisión.

LAS ASOCIACIONES CONTRARIAS A LA DECISIÓN

Así, la edil del PSOE señala que se oponen a esta medida y así lo han plasmado por escrito la Comunidad General de Propietarios y Residentes de Pino Montano; la Comunidad General San Diego Fases 1, 2 y 3; la Asociación de Propietarios Los Mares; la Asociación de Vecinos Parques de Andalucía; la Asociación de Vecinos de Los Corrales y las Estrellas 'Miguel Hernández'; la Intercomunidad Mercado de Abastos de Pino Montano; la Asociación Locales exteriores del Mercado de Pino Montano; el AMPA Blanca Paloma del CEIP Pablo Picasso; el AMPA Azor del IES Félix Rodríguez de la Fuente; el AMPA Blas Pascal IES Albert Einstein; el AMPA Alazán del CEIP María Zambrano; el AMPA Isbiliya del CEIP Adriano; el AMPA Abedul del CEIP Ignacio Sánchez Mejías; el AMPA Roma del CEI Julio César; la Escuela Infantil de Pino Montano; la Asociación Tertulia Cofrade 'Cirio y Costal'; la Asociación de Hortelanos CEA Miraflores; la Asociación Alcohólicos Rehabilitados 'Despertar'; la Peña Cultural Sevillista Javi Varas y Pablo Blanco de Pino Montano; la Peña Bética Pino Montano; la Asociación de Vecinos "Pino Montano Grita Basta"; el Club de Petanca Pino Montano; el Club de Pádel Pino Montano; el CD San Pablo-Pino Montano; el CD Nuevo Pino Montano; el Club de Pesca Pino Montano; el CD Pino Montano; el CD Los Corrales; la Asociación de Mujeres 'Pilar Miró'; y la Asociación de Mujeres 'María Coraje'.

Los citados colectivos, en efecto, han emitido un comunicado en el que reclaman la "parar esa decisión" y solicitan "más y mejores inversiones" para las instalaciones de recogida neumática, como buzones, tuberías o el parque central.

MÁS ADVERTENCIAS"El problema de la limpieza en Pino Montano y San Diego no se limita a la recogida neumática. Los contenedores, las naranjas, los matojos que proliferan por doquier", señala Díaz, exponiendo que tal extremo no se soluciona "matando moscas a cañonazos eliminando la recogida neumática a partir de una encuesta con resultados sesgados y que no ha tenido siquiera en cuenta la opinión del tejido asociativo de Pino Montano y San Diego"."De hecho, según la propia encuesta difundida por Evelia Rincón, y aunque una gran parte de los vecinos se quejan del funcionamiento de la recogida neumática, sólo el 8,34 por ciento de los vecinos consultados optaría por eliminar el sistema. En consecuencia, el 91,66 por ciento no estaría a favor de quitarlo y sí de mejorarlo", ha concluido la concejala socialista.