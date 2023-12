PSOE pide la comparecencia de la responsable municipal de Urbanismo "por la pérdida de fondos europeos"

El concejal socialista en el Ayuntamiento de Málaga Mariano Ruiz ha criticado al Área de Urbanismo y a su titular, Carmen Casero, por "perder casi medio millón de euros de fondos europeos" para la financiación de las obras de la plaza de San Pedro, en el corazón del centro histórico, "por la mala gestión del equipo de gobierno y por retrasos injustificados" en el calendario de los trabajos.

Así, Ruiz ha pedido la comparecencia de Casero para este lunes durante la Comisión de Urbanismo, Movilidad y Seguridad, instando a que "dé explicaciones sobre los puntos con los que cuentan las obras de la plaza del Teatro y plaza de San Pedro, una obra de más de medio millón de euros de coste, financiado al 80% con fondos europeos y que, sin embargo, cuenta con un sinfín de incidencias".

El socialista ha criticado que las actuaciones han sido objeto "de múltiples paralizaciones y ha contado con hasta tres ampliaciones del plazo, prorrogado hasta el 15 de diciembre", además de mantener un modificado del presupuesto, "que se ha visto incrementado en un 17%", ha precisado."Es que no sólo planifican mal los tiempos desde el PP, sino que además no saben de matemáticas. Asignan presupuestos a la baja que, al poco tiempo, deben modificar porque no saben sumar y restar", ha lamentado Ruiz, quien ha señalado que "el problema es que la mala planificación al final la pagan siempre los mismos, los malagueños con sus impuestos, lo que no nos parece justo".

Además, ha indicado que "estas ampliaciones de plazo sí que las incorporan dentro del año en curso y, por lo tanto, tenemos muchas preguntas que queremos hacer a la responsable de Urbanismo", apuntando que el grupo municipal socialista tiene información sobre esta "mala gestión" tras pedir una vista de expediente a petición de la Asociación de Vecinos del Centro Antiguo, cuya presidencia criticó hace apenas dos semanas "el descontrol de la subvención europea para la reforma de las plazas de San Pedro Alcántara y del Teatro y la falta de participación ciudadana"."Otra pérdida millonarios de fondos europeos por la falta de previsión y la mal gestión del Ayuntamiento de Málaga", ha expresado Ruiz, a la vez que se ha preguntado "si correrá calle Carretería y Álamos la misma suerte, pese a que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, consiguió que la Unión Europea diera una prórroga al Ayuntamiento de Málaga de un año más".