El PSOE comparte la subida de sueldo de Moreno pero cree que debió estar en los Presupuestos

El secretario general de los socialistas andaluces, Juan Espadas, ha reconocido esta mañana que su formación respalda la subida del sueldo del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que fue aprobada por la Diputación Permanente del Parlamento de Andalucía en la que los representantes del PSOE se abstuvieron. El líder del PSOE-A, ha recordado como "desde el PP se nos trasladó hace algo más de un mes, la medida que se iba a adoptar y a nosotros nos pareció bien, porque llevaban congelados desde hacía mucho tiempo". No obstante, "les trasladamos la necesidad de que fuera una medida que se debía incluir en el debate de los Presupuestos, algo que no tuvo la valentía de hacer".

Espadas ha considerado que el incremento en el salario tanto del presidente como el de los altos cargos, era una medida "coherente" y su abstención responde a un "ejercicio responsable de la política", aunque en este caso "ha faltado transparencia para llevarla a cabo, porque no se dijo desde el comienzo la cuantía de esa subida, ni a qué cargos iba a afectar".

Además, ha recordado como "el presidente Griñán, en medio de los recortes que desde el Gobierno de Mariano Rajoy se hicieron de los sueldos de los empleados públicos, también en coherencia con lo que los socialistas habíamos manifestado, se redujo el sueldo. Hay que recordar que entonces el PP se opuso a la medida" y ha señalado a "Antonio Sanz y a Javier Arenas" como los más vehementes en la oposición a la misma.

"Tampoco me parece justo el sueldo que cobra el presidente del Gobierno de España" ha reconocido Espadas que ha añadido que "lo peor de todo este asunto es que el mismo día en que el PP aprobaba esa subida de sueldo en Andalucía, votaba en contra en el Congreso de la subida del Salario Mínimo Interprofesional y de las pensiones".

Hay que recordar que el parlamentario socialista, Josele Aguilar, fue quien defendió la postura de su grupo en la Diputación Permanente del Parlamento, ante la que indicó que el decreto que contenía la subida de sueldos de los altos cargos de la Junta, "no debía salir adelante", porque era "casi clandestino", "un monumento a la incoherencia" y "no hay razón para hacerlo por la vía de urgencia". "Una subida de casi el 20% no parece razonable".

En otro orden de cosas, Espadas ha recordado que "la semana que viene", en concreto el jueves, se conocerán los nombres de los integrantes de lo que ha denominado "gobierno alternativo", así como la reestructuración de la Ejecutiva regional del partido. Se trata, de "sistematizar una metodología de trabajo en el que se incluyen o sólo cargos del PSOE, sino miembros de la sociedad civil, especialistas en distintas materias que ayuden a conformar tanto la labor de la oposición como un programa de gobierno alternativo al actual en Andalucía".