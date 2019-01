Tres ex consejeros copan la dirección del Grupo Parlamentario Socialista

El Grupo Parlamentario Socialista en la Cámara andaluza ha aprobado este mediodía la moción de la Comisión Ejecutiva del PSOE-A de nombrar como portavoces adjuntos de la formación a ex tres consejeros del anterior Gobierno. Si Rodrigo Sánchez Haro, ex titular de Agricultura, ostentará además del cargo de secretario general del grupo parlamentario, la ex consejera de Educación, Sonia Gaya, y el ex vicepresidente, Manuel Jiménez Barrios, completarán la nómina de la dirección del partido en el Parlamento.

Sabido con anterioridad que el propio Mario Jiménez será el portavoz socialista y Susana Díaz, su presidenta, la primera reunión del Grupo Parlamentario Socialista ha servido para acordar una "intensa" labor desde la oposición y ha anunciado 20 iniciativas legislativas "indispensables" que, como ha asegurado Jiménez, tratará de "proteger los servicios públicos básicos de los andaluces".

Intensa actividad parlamentaria

Entre ellas, el portavoz socialista en la Cámara ha destacado una proposición de ley de sostenibilidad de la sanidad pública andaluza, de Cambio Climático, de Formación Profesional, de Participación institucional, de Agricultura y Ganadería, una Ley de Infancia y la Adolescencia y otra norma que tenga en cuenta la atención temprana.

En la reunión del grupo socialista no ha estado presente la ex presidenta de la Junta, Susana Díaz, que será quien dirija la labor de la oposición a lo largo de la XI Legislatura. Jiménez ha excusado su ausencia debido a la visita que la antigua dirigente ha realizado a la Feria Internacional de Turismo (Fitur) en Madrid.

El portavoz ha advertido de que Díaz mantendrá en los próximos años una ocupada agenda que la llevará a toda la geografía de Andalucía.

Seguidamente, Jiménez ha señalado que, desde el primer Pleno de la Cámara, que está previsto en la primera quincena de febrero, el Grupo Socialista planteará una actividad legislativa "muy intensa".