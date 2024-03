El PSOE pide usar el fondo de contingencia para reparar instalaciones deportivas dañadas por el temporal

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba Ángel Ortiz ha exigido este viernes al alcalde, José María Bellido, que utilice el fondo de contingencia para rehabilitar y adecuar las instalaciones deportivas dañadas el viernes 8 de marzo por el temporal que azotó la ciudad, entre ellas la IDM El Fontanar, "que requiere de una reparación urgente para continuar con la práctica deportiva".

En declaraciones a los periodistas, el edil ha dicho que "es fundamental que el Consistorio priorice la seguridad y el bienestar de los deportistas". "No podemos permitir que instalaciones en condiciones precarias pongan en riesgo la integridad de quienes practican deporte en la ciudad", ha manifestado, para apuntar que "es necesario que el equipo de gobierno actúe con diligencia y destine los recursos necesarios para solucionar estos problemas de manera inmediata".

Ortiz considera que "el Instituto Municipal de Deportes (Imdeco) debe contar con un fondo propio destinado a la conservación y mantenimiento de las instalaciones deportivas del que carece con el actual presupuesto". Además, ha detallado que "es necesario realizar un mantenimiento urgente en todas las instalaciones, ya que algunas presentan deficiencias notorias que representan un grave riesgo para la integridad de los deportistas"."Un ejemplo alarmante es el estado del Pabellón de la Fuensanta, donde la presencia de goteras ha generado un peligro evidente", ha citado el concejal, para agregar que "durante el último partido del equipo de balonmano Adesal, una jugadora estuvo expuesta a una posible lesión grave debido a la humedad del parquet". "Esta situación es inaceptable y requiere una pronta reparación para garantizar la seguridad de nuestros deportistas", ha advertido el edil.

Así, el concejal ha subrayado que "Córdoba cuenta con un talento deportivo excepcional que merece ser apoyado y potenciado". Sin embargo, "las oportunidades se desaprovechan debido a la falta de inversión pública en infraestructuras deportivas adecuadas", ha lamentado, al tiempo que ha defendido que "es necesario que el gobierno local reconozca la importancia del deporte en el desarrollo integral de la sociedad y tome medidas concretas para impulsar su práctica y promoción".

Según ha mantenido, "en la IDM Fontanar, los atletas no pueden realizar saltos verticales, ni utilizar las calles 7 y 8 a causa de la tormenta", a lo que ha añadido que "el material y la instalación se ha visto gravemente afectada por la situación acaecida el pasado viernes sin que todavía la presidenta del Imdeco haya podido cuantificar los daños"."COMPROMISO ABSOLUTO"

El edil ha resaltado su "compromiso absoluto con el deporte" al afirmar que "las actividades deportivas y el fomento del deporte son prioridades que no pueden esperar más tiempo". "No podemos permitir que un gobierno incompetente obstaculice el desarrollo del talento cordobés en su máximo potencial, máxime tras cinco años de gobierno popular donde no se observa mejoría alguna", ha sostenido.

En definitiva, el concejal ha exhortado al equipo de gobierno a que "actúe de inmediato, utilizando el fondo de contingencia para rehabilitar las instalaciones deportivas dañadas y estableciendo un fondo propio para el Imdeco para demostrar un compromiso real con el deporte y con la seguridad de los deportistas".