PSOE critica que Moreno tenga "dinero para subirse el sueldo" y no para la bioclimatización de aulas

El PSOE ha criticado este sábado que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, tenfa "dinero para subirse el sueldo" y no para acometer la bioclimatización de aulas en los colegios de la provincia de Huelva.

En un comunicado, la parlamentaria andaluza por el PSOE de Huelva Susana Rivas ha reclamado al presidente de la Junta que actúe con "responsabilidad y acometa las actuaciones contempladas en la Ley de Bioclimatización para que los menores no tengan que sufrir temperaturas extremas"."Lo que no se puede tolerar es que Moreno Bonilla sí tenga dinero para subirse el sueldo un 19 por ciento y el de todos sus cargos y no tenga dinero para las actuaciones pendientes en los colegios de la provincia de Huelva", ha dicho.

En esta línea, Rivas ha apuntado que son muchas las protestas que hay en centros de la provincia, como en el colegio del Ensanche Sur, donde tienen que estar en clase con abrigos y bufandas, o en el instituto Rábida y colegios de Aljaraque. "Ante semejante problema, Moreno mira hacia otro lado e ignora otro de los grandes problemas que tiene la educación pública en nuestra provincia", ha señalado.

Asimismo, ha subrayado que una vez más el Gobierno andaluz del PP "no ejerce sus responsabilidades, no ejecuta acciones y no gestiona". Según Rivas, Moreno "no está cumpliendo con la Ley de Bioclimatización andaluza aprobada desde hace tres años, a pesar de que cuenta con una subvención de 155 millones de euros de los fondos europeos destinados a la bioclimatización de los colegios".

Ha indicado que de las 454 actuaciones que prometió el Gobierno andaluz, "solo se han terminado 171 actuaciones en tres años". Concretamente, en la provincia de Huelva, según ha añadido, de 33 actuaciones "prometidas, ni siquiera llegan a una decena las terminadas y tienen 21 proyectadas que ni están ni se le esperan como ocurre en San Silvestre de Guzmán, Linares de la Sierra o Calañas".