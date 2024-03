El PSOE critica "las políticas de Moreno que invisibilizan a la mujer"

La parlamentaria socialista Alicia Murillo ha criticado este lunes "las políticas" del presidente de la Junta, Juanma Moreno, "que invisibilizan a la mujer, especialmente la eliminación de los controles para lograr la plena igualdad con el decreto de simplificación administrativa".

Murillo, que ha estado acompañada en rueda de prensa en Málaga por la concejala socialista en la capital Rosa del Mar Rodríguez, ha criticado que el gobierno del PP en la Junta "se sigue negando a poner en marcha un plan para eliminar la discriminación entre hombres y mujeres en materia de retribución salarial"."Aunque no es el único 'no' que ha dado Moreno a las mujeres; ha pasado el rodillo a las políticas de igualdad eliminando trámites y órganos que favorecen la igualdad dentro de la administración pública, como la Comisión de Impacto de Género, las auditorías de género o eliminar el informe de fiscalización de género que hace la Cámara de Cuentas sobre la cuenta general de la Junta de Andalucía", ha afirmado.

En este punto, ha acusado al Ejecutivo regional de "discriminar a la mujer en la práctica ya que si, por ejemplo, se ponen en marcha políticas de ayuda al trabajo autónomo, no se controla si las mujeres reciben la misma cuantía de ayudas, o si son titulares o no del negocio solicitado", ha explicado.

A su juicio, "tampoco se tiene en cuenta en casos como el desplazamiento del alumnado que se ha dado en centros como el Domingo Lozano, el CEIP Intelhorce o la escuela infantil Adelfas, si afecta esa decisión más a hombres que a mujeres, que era lo que ponían de relieve esos trámites ahora eliminados por Moreno porque no quiere poner sobre la mesa medidas para lograr la plena igualdad, es algo que no vamos a permitir".

Por su parte, Rodríguez ha agradecido la labor que realiza la asociación Jazmín de Mangas Verdes, al tiempo que ha reivindicado las políticas de igualdad ante el hecho de que "el 60% de las mujeres tiene que renunciar a su vida profesional cuando se produce la maternidad o que un 70% de las mujeres tendrían más hijos si las políticas de conciliación fueran reales, es un dato que nos preocupa cuando los índices de natalidad están más bajos que nunca"."Sabemos que las medias jornadas por cuidado de hijos e hijas, personas dependientes, o las excedencias, siguen siendo por parte de las mujeres en su mayoría, que seguimos ausentes de los puestos de poder y de las grandes empresas y por eso seguiremos luchando por los derechos de la mujer para evitar escenas como la que recientemente se dió en el Ayuntamiento de Málaga cuando la ultraderecha que representa Vox tildaba de chiringuito a las asociaciones que luchan contra la violencia de género", ha manifestado.

Para la concejala socialista, "no podemos olvidar que el año pasado cinco mujeres fueron asesinadas en la provincia por sus parejas o exparejas y tenemos lista de espera de meses para ser atendidas en el negociado de violencia de género, o que los agentes de igualdad en los distritos no tienen recursos para hacer políticas de barrio, entre otros", ha recordado."Seguimos teniendo que estar de guardia y no podemos olvidar que las mujeres, cuando las cosas vienen mal, somos las primeras en perder los derechos que tanto nos ha costado conseguir", ha expresado y ha recordado "dos fotografías la del PSOE en el Congreso aprobando todas y cada una de las leyes que nos dieron esos derechos frente a la del PP en la puerta del Tribunal Constitucional denunciando todos esos mismos derechos", ha concluido.