PSOE pide que el cuarto decreto de sequía "no sea otro bluf", tras pasar los previos "de largo" por la provincia

El PSOE de Jaén ha exigido que el cuarto decreto de sequía anunciado por la Junta de Andalucía "no sea otro bluf", después de que los tres anteriores pasaran "de largo" por la provincia, "a la que dejaron excluida sin pudor"."Esperemos que esto se enmiende y que a la cuarta sea la vencida. Aunque, si la Junta necesita cuatro decretos y las denuncias de la oposición para incluir a Jaén en un decreto de estas características, mal vamos. Se ve que a Juanma Moreno Jaén le importa bien poco", ha afirmado este viernes en una nota la parlamentaria Mercedes Gámez.

Ha apuntado que la jiennense es una de las provincias más afectadas por la sequía y, sin embargo, el Gobierno autonómico "acumula cinco años en blanco" en esta materia, puesto que "no puede mencionar ni una sola obra de abastecimiento en esta tierra en todo este periodo"."Frente a la sequía hay que hacer un trabajo de planificación de la Junta de Andalucía no ha hecho en cinco años y ahora quieren darse prisa porque la situación se ha agudizado y les ha pillado el toro. No se puede trabajar con este nivel de improvisación", ha afeado.

Al hilo, ha lamentado que la Junta "ni siquiera ha sido capaz de ejecutar las obras que estaban preparadas", como las del Víboras y el Quiebrajano, declaradas de interés autonómico en 2020 y que van camino de los cuatro años "sin que se hayan licitado ni siquiera".

Gámez ha añadido que "el PP votó en contra de importantes inversiones para obras de abastecimiento" en el Quiebrajano y en La Bolera la pasada semana en el Congreso, a lo que ha sumado que la Junta "tampoco ha tenido la sensibilidad de arrimar el hombro" ante "la catastrófica campaña de la aceituna" provocada por la sequía.

En este sentido, la parlamentaria socialista ha afirmado que, a pesar de la grave merma de jornales en el campo jiennenses, "Moreno no ha querido aprobar ningún plan de empleo para paliar la situación de los trabajadores eventuales agrarios"."Y no sólo eso, sino que encima el PP ha votado en contra de la rebaja de peonadas a diez, complicando la vida a miles de familias que a día de hoy tienen la misión imposible de alcanzar los 35 jornales para acceder al subsidio o a la renta agraria", ha concluido.