PSOE tacha de "decepcionante" presupuesto municipal de 2024: "No responde a las necesidades de los malagueños"

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Málaga, Daniel Pérez, ha calificado el presupuesto municipal de 2024 presentado este martes por el alcalde, Francisco de la Torre, como "decepcionante, porque no responde a las necesidades de los malagueños en materia de vivienda".

Además, ha continuado, "no recoge inversiones para proyectos e infraestructuras importantes para la ciudad, dejando abandonado al conjunto monumental de Alcazaba y Gibralfaro, del Guadalmedina, de la parcela de Astoria, ni habrá parque urbano en los terrenos de Repsol e insuficiente financiación para el auditorio", mientras que "no se da respuesta al problema de habitabilidad en nuestra ciudad, con alquiler y precios de compra por las nubes mientras que no se construye VPO".

Pérez, tras preguntas de los periodistas, ha expresado que "del equipo de gobierno no tenemos ningún dato, pero sí que nos hemos enterado de las líneas generales a través de lo publicado por los medios de comunicación, porque es la costumbre de este Ayuntamiento no compartir la información importante en tiempo y forma".

De igual modo, ha manifestado que "estamos convencidos de que este presupuesto no va a dar respuesta a la falta de vivienda asequible, no atiende la eliminación de la plusvalía por herencia mortis causa de la que tanto se ha hablado, a pesar de que De la Torre se comprometió en campaña electoral de 2019 a eliminar este impuesto a la muerte".

Ha recordado que este impuesto "lo pagan en torno a 15.000 personas de la ciudad. Consideramos que el mantenimiento del impuesto de la plusvalía por herencia mortis causa por parte del Ayuntamiento de Málaga es un claro incumplimiento electoral del actual equipo de gobierno", porque "se comprometió a eliminarlo de manera gradual para todos los herederos, independientemente del valor catastral de la vivienda de los padres y tanto si se cumplía o no el requisito de convivencia durante los dos años previos al deceso. Entendemos que el cobro de este impuesto castiga a los herederos de la casa familiar tras la muerte de los padres".

También ha reprochado "que cada año las cuentas quedan mal ejecutadas en las áreas más importantes del Ayuntamiento. El Instituto Municipal de la Vivienda, que es la organización que debe crear VPO, y la Gerencia Municipal de Urbanismo, que debería ser el motor económico de la ciudad, no llegan a una ejecución superior al 40%. Esto demuestra una preocupante falta de gestión en ambas áreas, una planificación del equipo de gobierno que podemos dar por suspensa", ha concluido.