El PSOE destaca la "decisiva" aportación de la Diputación para obras en la capital con cargo a fondos europeos

El grupo del PSOE en el Ayuntamiento de Jaén ha destacado que la aportación de más de un millón de euros conseguida de la Diputación en el anterior mandato "ha sido decisiva para que la capital cuente con importantes obras" con cargo a los fondos europeos de los DUSI --Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible-- y Next Generation.

Así lo ha indicado este jueves en una nota la concejala socialista África Colomo, quien ha afirmado que "dos de cada diez euros destinados a alrededor de una decena de grandes intervenciones" con cargo a la citada estrategia proceden de la Administración provincial, que "suplió la incapacidad del Ayuntamiento de cumplir con la cofinanciación de estos fondos".

En este sentido, ha precisado que cuando en 2019 llegó al gobierno municipal PSOE y CS se encontraron con que la Unión Europea, a través del Gobierno de España, "no podía liberar los fondos europeos DUSI para la ciudad porque no existía la partida municipal correspondiente al 20 por ciento de cada intervención"."Es decir, de nada servía que el Ayuntamiento tuviera 18 millones de euros concedidos de fondos europeos si no se podía aportar el 20 por ciento municipal, que el PP no dejó disponible y que Julio Millán consiguió en una buena parte de la Diputación", ha dicho la edil.

Por tanto, "sin esa ayuda, ninguna de las obras que el PSOE diseñó para la ciudad y de las que ahora disfrutan los jiennenses podría haberse ejecutado", según Colomo, quien ha lamentado el "silencio" del PP en el Consistorio a la hora de "reconocer esta aportación clave"."No es que ya no se invite a la Diputación a conocer el curso de las obras, sino que incluso se ha obviado un requisito legal, que es que en los carteles de obras DUSI figure la Diputación como cofinanciadora, porque el PP y Jaén Merece Más --actuales socios en el gobierno local-- llevan mal que sea una entidad PSOE la que haya acudido a sacar las castañas del fuego al Ayuntamiento", ha subrayado.

La concejala ha puesto como ejemplos el vial Salobreja-Ifeja, denominada ahora Rambla del Deporte, que cuenta con 459.000 euros de financiación que deberían ser municipales, pero ha puesto la Diputación para una obra de más de dos millones.

Igualmente, se ha referido a la recuperación de la Muralla Norte, en la que del importe total de 1,1 millones la Diputación aporta 245.000 euros, así como a la recuperación de la Iglesia de San Miguel y las calles del entorno, también cofinanciada por el Ente provincial de un total de 1,3 millones."Por tanto, el gran apoyo que esta ciudad ha tenido para que estos fondos puedan ejecutarse procede del ayuntamiento de ayuntamientos, la Diputación Provincial, una administración PSOE sin la que los DUSI no habrían sido posibles", ha incidido.

Además, según ha agregado, hay otras intervenciones cofinanciadas por la Diputación como la mejora energética en edificios como La Salobreja, el mercado de San Francisco, los palacios de Cultura y Urbanismo o la Jefatura de Policía.

Junto a ello, Colomo ha explicado que hay también proyectos ejecutados con otros fondos europeos, en este caso los del Gobierno de España, conocidos como Next Generation o de Recuperación y Resiliencia, "en los que la Diputación ha aportado el IVA que correspondía abonar al Ayuntamiento".

Es el caso del vial ciclista entre los barrios de La Loma y El Valle, el conocido como vial del Cerrillo de la Misericordia, "con un coste de 1,7 millones, de los que la Diputación pone en sustitución del Ayuntamiento más de medio millón de euros".

También ha hablado del futuro Centro de Oleoturismo en la almazara romana de Los Robles, en el Bulevar, "donde al proyecto de 2,5 millones de fondos del Gobierno de España se suman 500.000 euros de la Diputación para intervenir sobre los restos arqueológicos".

FALTA DE IMPULSO

Por contra, la concejala socialista ha lamentado que proyectos redactados e incluso licitados con cargo a los fondos DUSI "no hayan contado con el impulso municipal" para su culminación.

Ha aludido a las obras de media docena de calles en el barrio de San Juan (870.000 euros, de los que el 20 por ciento proceden de la Diputación), la mejora de la accesibilidad en paradas de autobús (un millón) o la puesta en funcionamiento como recurso turístico y cultural de San Miguel, la segunda fase tras la rehabilitación (500.000 euros)."Hay habido seis meses para que estos proyectos se activaran y se ejecutaran pero el PP y Jaén Merece Más no han querido esforzarse en ejecutarlos y se han perdido para la ciudad", ha criticado la edil.