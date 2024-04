El PSOE defiende que "no hay excusas" para que la Junta licite el colector de Los Puentes con el proyecto ya hecho

El grupo del PSOE en el Ayuntamiento de Jaén ha defendido este lunes que "no hay impedimento ni excusas" para que la Junta licite y ejecute la obra del colector de Los Puentes, cuyo proyecto hecho en el anterior mandato "cuenta con el informe de viabilidad de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG)".

Así lo ha indicado el portavoz, Julio Millán, en una reunión con representantes de la Plataforma Unidad de Gestión Vecina, en una jornada en la que también está prevista la comisión de seguimiento sobre estas zonas residenciales situadas a las afueras del núcleo urbano y que están pendientes de regularizar.

Junto al concejal Francisco Lechuga y a otros miembros del grupo municipal, les ha recomendado que reclamen a PP y Jaén Merece Más, que forman el gobierno local, que la Junta licite y ejecute la obra del colector de 30 kilómetros de saneamiento y el sendero en superficie, estimada en 9,5 millones de euros."Y que esta se haga en paralelo a los planes especiales de los vecinos, para así tener la garantía que el esfuerzo de elaborar estos planes vaya parejo a la obra y no se les deje tirados", ha añadido el edil del PSOE.

Ambos, socialistas y vecinos, han lamentado que el equipo de gobierno "no haya hecho público" los términos del protocolo firmado entre la Consejería de Agricultura y el Ayuntamiento hace ya diez días. En este sentido, Lechuga ha destacado que "la obra es posible sin necesidad del protocolo", ya que la Junta dispone de financiación con cargo al Canon Autonómico que pagan todos los andaluces.

También ha mostrado la "viabilidad del proyecto redactado por el Ayuntamiento sin ser su competencia", punto en el que ha afirmado que "cuenta con el informe de viabilidad de los técnicos de la Confederación".

Ha señalado, igualmente, que la obra de la depuradora y los colectores está incluida en el listado de obras declaradas de interés general de la comunidad autónoma, lo que "deja claro que es competencia regional".

Al respecto, ha considerado que, si hay dinero, hay viabilidad y hay proyecto avalado por esos informes, "lo único que falta es voluntad y es lo que PP y JM+ en el Ayuntamiento y PP en la Junta deben dejar claro a los vecinos y vecinas".

Lechuga ha hecho hincapié en que, si es necesario subsanar algunas cuestiones del proyecto, es posible hacerlo sin tener que redactar otro. "Es lo que la Junta busca, dar patadas a la lata", ha apostillado.

Por su parte, José Sánchez, representante de la unidad de gestión, ha dicho que "los vecinos entienden que es un proyecto viable y es lo que exigen en todo momento es que se ejecute". "Hay una realidad desde el año 2021 que tuvimos conocimiento de este proyecto elaborado por el anterior equipo de gobierno, con el que se nos abrieron unas expectativas", ha añadido.

Tras apuntar que "es una vía para poder proceder a regularizar estas viviendas, a la que se suma la Ley Lista y su reglamento", ha precisado que los vecinos de las distintas zonas afectadas no tienen inconveniente en ejecutar los planes especiales, siempre y cuando haya garantías de la Junta de que se va a hacer esta obra.

Por último, ha declarado que en la asamblea celebrada por los vecinos de estas zonas, con más de 300 asistentes, se dejó claro que no se descartan manifestarse si finalmente este proyecto no tiene garantías de ejecución. "Esperamos no tener que llegar a eso", ha confiado.