El PSOE critica "la degradación y la pérdida de material" de la muralla islámica de los Jardines del Valle

El Grupo municipal socialista ha criticado este jueves "la degradación" del tramo de la muralla islámica a la altura de los Jardines del Valle, en el Distrito Casco Antiguo, "que en su parte superior está repleta de vegetación cuyas raíces se adentran en la estructura misma del tapial desmoronando el material y provocando que este, a su vez, se va perdiendo"."El mismo día en que José Luis Sanz acude a inaugurar la nueva iluminación de la muralla de la Macarena, que está asociada a la gran obra de rehabilitación patrimonial que realizamos en el mandato anterior y cuya última fase finalizará en las próximas semanas, constatamos el abandono del tramo de la muralla en los Jardines del Valle, que está repleta de jaramagos", según ha dicho el concejal responsable del Distrito Casco Antiguo en el PSOE municipal, Juan Carlos Cabrera, en una nota de prensa.

Esta situación "se prolonga desde principios de año" porque el gobierno de Sanz "no ha previsto que, con las abundantes lluvias de este invierno y de la primavera, iban a proliferar los matojos por doquier. Y si bien quitó los que se encontraban a ras del suelo, no lo hizo con los que crecían en la parte superior del lienzo de muralla"."No entendemos que no acometa los trabajos necesarios de limpieza, cuando en la Gerencia de Urbanismo existe un contrato específico para la conservación de bienes patrimoniales. Mientras tanto, las raíces de los jaramagos se van metiendo en las entrañas de la muralla y la van destruyendo", ha abundado Cabrera.

En opinión de Cabrera, "entendemos que Sanz quiera lucirse con la nueva iluminación de la rehabilitada muralla de la Macarena, que le dejamos hecha en sus dos primeras fases --muro intramuros y arco de la Macarena--, en ejecución la tercera --extramuros-- y con una financiación municipal concedida a la Hermandad de San Hermenegildo para la conservación y la restauración de la primitiva Puerta de Córdoba, pero no debería haber abandonado este otro lienzo de la muralla islámica que, si bien se ve menos, forma parte igualmente de nuestro patrimonio y nuestra historia", ha remarcado el concejal socialista.

Cabrera ha afeado a Sanz que viniera a Sevilla presumiendo de ser un buen gestor "y, en cambio, ahora su gestión haga aguas hasta en lo más básico como es quitar jaramagos de un bien patrimonial, planificar la movilidad de la obra de la calle Zaragoza o arbitrar una consulta con garantías de limpieza para cambiar el formato de la Feria de Abril".