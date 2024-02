PSOE: "La dejación de Junta en materia de agua está poniendo en serio riesgo el desarrollo de la provincia"

El secretario general del PSOE de Málaga, Daniel Pérez, ha asegurado que "la dejación de funciones de la Junta de Andalucía está poniendo en serio riesgo el desarrollo de la provincia".

En una rueda de prensa en La Viñuela (Málaga), junto al parlamentario autonómico, Josele Aguilar, y al alcalde del municipio, José Juan Jiménez, ha afirmado que "si este verano los cortes de agua son generalizados, el efecto en el turismo será demoledor de cara a años venideros".

Pérez ha calificado la situación como "crítica", con "municipios de la provincia que sufren cortes en el suministro de agua de más de 14 horas y ayuntamientos que se ven obligados a suministrar a la población con cubas de agua". "Desde que Juanma Moreno es presidente la Junta ha dejado sin ejecutar en Andalucía en obras hidráulicas un total 1.250 millones de euros. Es indignante. La planificación hídrica de la Junta es inexistente, pese a que tiene la competencia exclusiva en nuestra provincia", ha lamentado Pérez.

Al respecto, ha recordado que "la única responsable de la Demarcación Hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas, la cuenca intracomunitaria donde se sitúa la provincia, es la Junta de Andalucía".

Así, ha vuelto a defender "la necesidad de una alianza por Málaga contra la sequía de todas las administraciones para poner en marcha medidas urgentes, con recursos económicos suficientes". "El Gobierno de España ya ha puesto encima de la mesa 100 millones de euros para la construcción de una desaladora aquí en la Axarquía. La Junta de Andalucía ha tardado meses en comunicar al Gobierno la ubicación de esa desaladora. Y sigue sin enviar el proyecto de construcción. El PP prefiere confrontar con el Gobierno antes que colaborar con él para solucionar los problemas", ha manifestado.

Por ello, ha vuelto a exigir a la Junta y a Moreno "que se pongan las pilas, que cumplan sus compromisos, que asuman sus competencias y que tomen las medidas necesarias para garantizar el agua en la provincia". "Nos estamos jugando el futuro de nuestra provincia. Sin agua, no hay futuro. Sin agua, no hay turismo, ni agricultura. Sin agua no hay vida. Le pido al señor Moreno Bonilla y a los dirigentes del PP que tomen conciencia", ha concluido.

Por su parte, el alcalde de La Viñuela y diputado provincial del PSOE, José Juan Jiménez, ha declarado que "hay que exigirle a la administración andaluza, que es la que tiene las competencias exclusivas en esta cuenca, que se ponga las pilas, que trabaje para solucionar este problema que nos afecta a todos tanto".

Jiménez se ha mostrado "preocupado" como alcalde: "tenemos que darle agua a la población y no tenemos". También ha recordado que hace unos años "el problema del agua no era tanto en la comarca de la Axarquía como en el resto de la provincia y el agua iba desde aquí para Málaga". "Es un cuento eso que nos dicen de que se ha hecho una tubería que conecta Málaga con la Axarquía, esa tubería está hecha desde el año 95 y además está funcionando", ha asegurado. "Tenemos que ponernos las pilas para ir resolviendo de una vez por todas este problema cíclico de la sequía", ha insistido.