El PSOE denuncia que "no hay voluntad política" en la Junta para la Ciudad de la Justicia

El PSOE de Jaén ha denunciado que en el proyecto de presupuestos de la Junta de Andalucía para 2024 "ha desaparecido absolutamente todo de la Ciudad de la Justicia" de la capital "porque no hay voluntad política por parte del PP"."Parece que con el estudio de viabilidad económica ya han cumplido y ya ha desaparecido absolutamente todo", ha dicho este domingo en una nota el parlamentario Víctor Torres, quien ha lamentado que el año que viene tampoco se verá la citada infraestructura judicial, prevista en un solar del Bulevar.

Al respecto, en la reciente Comisión de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Cámara autonómica para analizar las cuentas de la Junta para 2024 en este departamento, Torres ha afeado la "excusa del delegado de la Junta en Jaén", alegando que "como es concesión de obra --se construirá por la vía de colaboración público-privada--, no tiene por qué aparecer en el presupuesto"."La realidad es que aparecen cero euros en el presupuesto y que en 2024 tampoco veremos la Ciudad de la Justicia en la provincia de Jaén después de seis años de Juanma Moreno en la Presidencia de la Junta", ha criticado

Al hilo, ha señalado que lleva desde 2019 incluyendo la nueva sede judicial en todos sus presupuestos, "sin que se haya registrado el más mínimo avance en cinco años". En concreto, presupuestó ese año 50.000 euros, en 2020 puso más de un millón de euros, en 2021 contempló 212.000 euros, en 2022 presupuestó 490.000 euros y en 2023 puso 300.000 euros."Juanma Moreno se ríe de Jaén. Más de 2,2 millones de euros anunciados para la Ciudad de la Justicia en cinco años y hoy no hay nada de nada. Están todavía en el punto cero de partido. No tienen credibilidad ninguna", ha considerado.

Por otro lado, el parlamentario del PSOE jiennense ha aludido al Juzgado de Villacarrillo, donde el Ejecutivo andaluz "no sabe lo quiere hacer" y "comete la misma tomadura de pelo" que con la Ciudad de la Justicia, presupuestando cantidades todos los años desde 2020."Yo no sé cuántas veces va a venir en el presupuesto la rehabilitación de la sede judicial de Villacarrillo. En 2023 pusieron 500.000 euros y no han ejecutado nada. Ahora vuelven a incorporar poco más de 170.000 euros para 2024. ¿Qué quieren hacer con Villacarrillo?", ha preguntado, no sin añadir que la Junta "ha abandonado a la provincia" en materia de infraestructuras judiciales.