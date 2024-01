El PSOE denuncia el cierre por las tardes del centro de salud de San Felipe, pese al alza de virus respiratorios

El grupo del PSOE en el Ayuntamiento de Jaén ha denunciado este lunes que la Junta de Andalucía mantiene cerrado por las tardes el centro de Salud de San Felipe, "coincidiendo, además, con el pico más alto de contagios por la gripe, la gripe A y el covid".

Así lo ha indicado en una nota la concejala socialista, Ángeles Díaz, ha señalado que los usuarios que pedían cita para atención primaria de tarde en este centro "se han encontrado con la imposibilidad de hacerlo desde el pasado 22 de diciembre, previo a la Nochebuena y la Navidad, una situación que la Delegación de Salud mantiene hasta el 15 de enero"."Estas instalaciones prestan servicio a más de 16.000 personas de barrios como La Alcantarilla, La Glorieta, San Felipe, El Tomillo y El Almendral. Desde Nochebuena no realiza la atención primaria durante las tardes, coincidiendo además con los repuntes en los contagios debido a estas fiestas y con una clara saturación de los centros de salud y de las urgencias", ha afirmado.

Además, que para que "no quepa duda", en el centro de salud existen distintos carteles informativos advirtiendo de este cierre durante las tardes, punto en el que ha añadido que se puede "entender que en circunstancias menos adversas y coincidiendo con el periodo navideño pueda haber unos días en los que la Atención Primaria solo se dispensara de día"."Pero es una absoluta falta de previsión que con la situación que están soportando los sanitarios y pacientes en estos momentos con un importante porcentaje de contagios esta orden de cierre del centro de salud de San Felipe no solo no se revoque sino que además se lleve más lejos que ningún año, hasta el 15 de enero", ha subrayado.

Al hilo, Díaz ha incidido en que "en un repunte de la gripe y el covid un centro de salud como el de San Felipe no puede estar a medio funcionamiento". Ha agregado que se trata de "una infraestructura clave" para los barrios a los que atiende, donde los usuarios "tienen un perfil claramente envejecido que los convierte en población de riesgo en este momento" y, de hecho, alrededor de un 15 por ciento de los pacientes son mayores de 65 años."Las políticas de Moreno Bonilla y su consejera de Salud, Catalina García, son absolutamente erráticas y poco acertadas y la situación de los pacientes que atiende el centro de San Felipe es prueba de ello. En un contexto en el que todos los recursos sanitarios son necesario para atender este pico de contagios no disponer de un médico de atención primaria por la tarde es un despropósito", ha asegurado.