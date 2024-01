El PSOE critica "el desinterés" del gobierno local ante "la demora" para el Centro de Emergencia Habitacional

La concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba Alicia Moya ha criticado este martes "la falta de interés" del gobierno local ante "los problemas de vivienda que padecen los cordobeses", algo que ha focalizado en "la demora que acumula el Centro de Emergencia Habitacional que, tras cuatro años de obras y estando terminado desde julio de este año, sigue sin estar en funcionamiento".

Según ha expuesto Moya en una nota, "este recurso de emergencia es un ejemplo más de la falta de atención del gobierno local del PP a los problemas de vivienda que, por desgracia, padecen muchos vecinos de Córdoba", dado que "queda claro que una vivienda digna para las familias más vulnerables de la ciudad no es una prioridad para el alcalde, Jose María Bellido, y su equipo de gobierno", ha lamentado.

La edil ha referido que "en Córdoba el precio del alquiler se ha disparado en este último año entre un 15% y un 20%, mientras que los intereses de las hipotecas han subido hasta el 4%, poniendo mucho más difícil a las familias con pocos ingresos afrontar los gastos de una vivienda en una ciudad como la nuestra que, por desgracia, tiene cinco de los barrios más pobres de España".

En este sentido, ha puesto en valor el Centro de Emergencia Habitacional, "un recurso que se proyectó en el mandato de Isabel Ambrosio con fondos Edusi, estaba pensado para dar solución temporal a familias víctimas de incendios o desahucios mientras se buscaba otra solución definitiva". Con 15 miniapartamentos, un área de servicios sociales y una sala de usos múltiples, "es un proyecto muy necesario que puede servir para paliar los contratiempos que familias vulnerables pudieran sufrir", ha defendido.

Desde entonces, ha recordado que "el proyecto ha sufrido continuos retrasos en la ejecución de su obra que se inició ya en el año 2019 con un presupuesto de 800.000 euros, y que las demoras y modificaciones elevaron a más de 1,2 millones de euros". "Paralizadas las obras desde 2020, las decisiones que se han ido tomando retrasaron su continuación hasta dos años después, pero la empresa adjudicataria tuvo problemas de pago a las empresas subcontratadas y las peticiones de ampliación de plazo de ejecución se sucedieron", ha mencionado.

Además, Moya ha señalado que "actualmente los retrasos son justificados por la delegada de Servicios Sociales por la dificultad de adjudicar algunos lotes del mobiliario y utensilios necesarios para su puesta en marcha, pero conociendo los plazos necesarios para las licitaciones en el Ayuntamiento, este gobierno municipal no ha iniciado su tramitación hasta después del plazo previsto de finalización, lo que hace que cualquier contratiempo eternice su finalización"."Como remate a este cúmulo de despropósitos, el gobierno municipal no tiene claro a estas alturas cómo gestionar este recurso", ha opinado la edil, quien ha considerado "indignante saber que a pesar de ser un proyecto que el alcalde recogió hace cuatro años, todavía no han tenido tiempo para determinar cómo ponerlo en marcha".

OTROS EJEMPLOS

"La falta de gestión del Ayuntamiento y el desinterés por los problemas sociales de la ciudad se trasluce también en la reducción constante de recursos municipales para paliar situaciones de emergencia en materia de vivienda, que es una constante de este equipo de gobierno", ha advertido la concejal.

Así, Moya ha citado que "al retraso inaceptable en la puesta en marcha de este proyecto se une la decisión de fulminar la Oficina de la Vivienda, la cancelación de los acuerdos establecidos en el mandato PSOE-IU con los bancos para el uso de pisos desocupados con alquileres sociales y la respuesta continua en Vimcorsa de que no hay ningún piso libre para alquiler social, ni proyecto de ampliar el parque de viviendas destinadas a este fin"."Todos son ejemplos de la falta de atención del alcalde a los problemas de los ciudadanos de a pie, en este caso los problemas de vivienda", ha remarcado? la edil.