El PSOE destaca "la ruptura de la tendencia negativa" en la población de la capital

El grupo del PSOE en el Ayuntamiento de Jaén ha destacado "la ruptura de la tendencia negativa" en la población de la ciudad, al tiempo que ha valorado el trabajo realizado en el anterior mandato "para generar confianza y atraer inversión en este proceso" y que debe mantenerse para afianzar esta evolución.

Así lo ha indicado el viceportavoz socialista, Carlos Alberca, tras los primeros resultados del Censo de Población publicados la pasada semana por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que recogen un aumento de población en la capital el año pasado, con 111.767 personas censadas a 1 de enero de 2023 frente a las 111.567 que había a 1 de enero de 2022.

En una nota, ha considerado que esta subida en 200 personas y la referencia de la ciudad como única de mayor población que tiene esta tendencia positiva junto con Martos (25 personas)"es un indicador de que el trabajo positivo para generar confianza realizado en el anterior mandato --con gobierno de PSOE y Cs-- es un apoyo importante para consolidar esta cifra".

El concejal ha señalado que desde 2010 Jaén no ganaba población, "un indicador que se revierte en 2022 y tras los años de la dura pandemia y su correspondiente crisis donde era lógico el retroceso". "Lo importante era tener un trabajo sostenido, firme para generar confianza y atraer inversiones que conviertan a la ciudad cada vez en más capital", ha dicho.

A su juicio, además, hay mimbres procedentes de la gestión del último mandato para que Jaén siga manteniendo esa tendencia, "con la llegada de nuevos equipamientos que atraen empleo y generan riqueza", desde el ámbito comercial, al sociosanitario con futuras las residencias de mayores del Polígono del Valle y Ronda de Marroquíes o el hospital del Bulevar.

Igualmente, se ha referido al Centro Tecnológico de Desarrollo y Experimentación (Cetedex) y los incentivos provinciales a empresas tecnológicas establecidas en la capital, a lo que ha sumado la necesidad de "no perder el ritmo en la generación de proyectos de obra pública que han generado empleo y han garantizado la actividad de empresas"."Se ha trabajado en estos años para no perder oportunidades y hay que seguir haciéndolo. Trabajar por garantizar inversiones y no trasladar mensajes negativos de la gestión de una capital como los que hemos oído estos meses, porque ahuyentan a quienes puedan poner sus ojos en Jaén para desarrollar iniciativas que creen riqueza es importante para que Jaén mantenga esta tendencia y sume un retorno positivo", ha asegurado.

APUESTA CULTURAL Y TURÍSTICA

Alberca ha resaltado, además, que "se ha garantizado la mejora de los servicios públicos y ha habido una apuesta cultural y turística que llevó a Jaén a ser cabeza tractora de este sector en la provincia sin precedentes en años anteriores".

El edil ha subrayado que en el último año de gobierno de Julio Millán como alcalde en el Ayuntamiento de Jaén ha habido licitaciones de obra pública y servicios con hasta 15 empresas interesadas. Se trata, a su juicio, de "un indicador de que hay confianza en la administración más cercana, la municipal", y ha dicho confiar en "que siga siendo esta la tendencia"."Jaén tiene que seguir siendo ese reclamo y el equipo de gobierno actual, PP y Jaén Merece Más tienen que seguir manteniendo la intensidad en la contratación, no renunciar a proyectos como el del Hotel Rey Fernando, algunas de las obras de los DUSI que era posible haber culminado o ejecutarlos concurriendo a otras iniciativas y, sobre todo, cultivando un mensaje positivo de ciudad, la mejor alfombra roja para la inversión pública y privada", ha concluido.