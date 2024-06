PSOE pide dar "marcha atrás a eliminación del servicio de inserción laboral Andalucía Orienta en Campillos"

El PSOE ha exigido este lunes al Gobierno andaluz que "dé marcha atrás en la decisión de eliminar el servicio de inserción laboral Andalucía Orienta en el municipio malagueño de Campillos".

Así lo ha señalado el parlamentario andaluz del PSOE, José Luis Ruiz Espejo, junto con el diputado provincial socialista, Manuel Lara, y el alcalde de Campillos, Daniel Gómez; al tiempo que lo ha calificado de "recorte injustificado".

Además, ha anunciado que el PSOE llevará iniciativas al Parlamento andaluz "para reclamar este servicio que atiende a los municipios de la comarca de Guadalteba"."Entendemos que es un servicio que sigue siendo necesario y prioritario mientras persistan personas desempleadas", ha apuntado y ha detallado que la comarca de Antequera "va a pasar de tener once técnicos en el año 2022 a tener solo cinco técnicos de Andalucía Oriental en este año 2024".

Ha lamentado que "es una comarca castigada por los recortes de la Junta de Andalucía. No sabemos qué es lo que ha hecho esta comarca al PP y al Gobierno andaluz para que de nuevo nos castiguen con este recorte".

Por su parte, el diputado provincial del PSOE Manuel Lara ha adelantado que va a presentar una moción en la Diputación "instando a la Junta de Andalucía a que revise el mapa de recursos del programa Andalucía Orienta y vuelva a incluir a Campillos en el mismo"."En los pueblos de interior como Campillos la orientación laboral juega un papel crucial en el desarrollo económico y social. El PP no deja de eliminar servicios públicos y privatizar otros, luego no le gusta esos informes en los que se indica que perdemos población", ha manifestado.

Por último, ha insistido en que "lo podemos decir más alto, pero no más claro, señor Moreno Bonilla, sin servicios públicos los pequeños y medianos municipios se mueren, nos morimos".

Por su parte, el alcalde de Campillos, Daniel Gómez, ha asegurado que Andalucía Orienta es "uno de los servicios más demandados en nuestra localidad"."Una vez más los pueblos del interior estamos sufriendo un nuevo recorte de la Junta de Andalucía. En esta ocasión, los más perjudicados son los colectivos que presentan mayores dificultades a la hora de su inserción en el mercado laboral: jóvenes, parados de larga duración, personas con discapacidad y, sobre todo, hombres y mujeres en riesgo de exclusión social", ha detallado.

Gómez ha señalado que este servicio "ha atendido a más de 500 personas con una efectividad en la inserción laboral de más del 30%". "Viendo estas cifras no podemos dejar de preguntarnos cómo es posible que un servicio que funciona tan bien, que es tan necesario, no solo en Campillos sino en toda la comarca de Guadalteba, lo fulminan", ha agregado."Mostramos nuestro firme rechazo a esta decisión y seguiremos realizando todas las actuaciones que estén en nuestras manos para que este servicio no se elimine", ha concluido.