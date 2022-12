El PSOE presenta enmiendas al Presupuesto, aunque cree que el PP pactará con Vox

El PSOE ha presentado 210 enmiendas al proyecto de Presupuestos de la Junta de 2023, aunque la opinión de su secretario general, Juan Espadas, es que el Gobierno del PP terminará por acordar con Vox algunos cambios para que le preste un apoyo que, no obstante, no es necesario. Este viernes se acaba el plazo de enmiendas parciales de unas cuentas que se aprobarán este mismo mes. El Gobierno de Juanma Moreno cuenta con 58 de los 109 escaños, por lo que sacará sin problemas el proyecto, aunque es previsible que termine por aceptar enmiendas de Vox, el único grupo de la oposición que no apoyó la enmienda de devolución.

La cuantía de los fondos que se moverían con las proposiciones del PSOE asciende a 3.000 millones de euros, sobre un Presupuesto que alcanza la cifra récord de 45.600 millones. Los socialistas proponen, entre otras modificaciones, destinar 600 millones de euros a estabilizar los empleos 12.000 trabajadores del SAS a los que se les acaba el contrato este mes.

Juan Espadas manifestó que espera que el Gobierno de Juanma Moreno aborde de verdad "los problemas reales" de la sanidad, la educación y la dependencia. Para el secretario general socialista, la sanidad pública es "elemento nuclear" de cualquier entendimiento del PSOE con el PP aunque, según ha criticado, "la consejera no escucha" y el PP tiene "bloqueada" la solución para 12.000 sanitarios que acaban contrato este mes. Las enmiendas socialistas en sanidad implican cambios en el gasto de unos 990 millones de euros, de los que 600 millones se destinan a estabilizar a esos 12.000 sanitarios "en riesgo" de perder su empleo y a ampliar más las plantillas, de forma que se incremente en un 10% y con prioridad para atención primaria y salud mental.

El líder socialista ha defendido que las enmiendas de su grupo pretenden conseguir un presupuesto "social y de derechos", de refuerzo de los servicios públicos esenciales. Espadas ha planteado introducir en el Presupuesto "un paquete de medidas de lucha contra la inflación y de apoyo económico a familias, clases trabajadoras, autónomos y quienes más sufren la crisis", con iniciativas como desgravación fiscal de hasta 300 euros a familias de rentas medias para paliar la subida de las hipotecas, ayudas económicas de 200 euros para hogares vulnerables que complementen las estatales (25 millones en total), respaldo económico de 300 euros a autónomos de sectores afectados por la crisis (90 millones), rebaja del 10% en tasas y precios públicos (29 millones) y bonificación en el transporte público autonómico desde la Junta (35 millones).

Según los socialistas, las políticas sociales "pierden peso" en el Presupuesto de 2023, de ahí que propongan uno de los principales aumentos a la sanidad y la contratación de profesionales (600 millones), a mejorar los centros sanitarios (250 millones), la educación (290 millones), a la red de centros educativos (241 millones más) o la educación infantil de cero a tres años (5 millones).

También solicitan incrementar la financiación de las universidades (38 millones) o destinar 173 millones más a los servicios sociales; 30 a la lucha contra la pobreza y 75 para la ayuda a domicilio. En materia de derechos de la ciudadanía, el PSOE quiere revertir el "retroceso" de las medidas pactadas entre el PP y Vox el pasado mandato en políticas de igualdad, para lo que solicita ampliar la dotación en 20 millones.

Además, demandan a la Junta poner en marchar la primera oportunidad laboral para los jóvenes (150 millones más), ayudas al alquiler y la rehabilitación del parque público de vivienda, con 23 millones de aumento para una reforma integral. Respecto a las ayudas a las familias frente la crisis los socialistas piden consignar 300 millones para ayudas a las hipotecas, 200 para las familias vulnerables y 300 dirigidas a los autónomos.