PSOE urge a limpiar y retirar "decenas de escombreras y vertederos ilegales" en el parque empresarial Nuevo Jaén

El grupo del PSOE en el Ayuntamiento ha urgido al equipo de gobierno (PP-Jaén Merece Más) a limpiar y retirar "las decenas de escombreras y vertederos incontrolados diseminados por todo el parque empresarial Nuevo Jaén".

Así lo ha señalado este jueves el concejal socialista Javier Padorno, después de visitar la zona y observar "la proliferación de estas escombreras a una velocidad vertiginosa" en calles y parcelas del citado espacio empresarial."Estuvimos hace no mucho visitando este lugar y en apenas unas semanas hay muchos más puntos de vertido con restos de construcción y demolición, desde bloques, losas de gran tamaño, cables y ladrillos y tierra amontonada a varios metros de altura. Y todo a lo largo de avenidas enteras de este parque empresarial invadiendo además los acerados y los viales", ha dicho en una nota.

El edil socialista ha explicado que a estos restos de construcción se le suman enseres abandonados, desde sanitarios a piezas de informática pasando por muebles de cocina y colchones."Hay un vertedero que ocupa una gran superficie en la calle Mariana de Carvajal y Saavedra que discurre paralelo a la calle varios metros y donde se acumulan objetos y basura, justo frente a empresas que a diario reciben clientes y visitantes", ha comentado.

Ha añadido que, aunque las cientos de palmeras que jalonan las aceras de este polígono "presentan un gran estado de abandono, se han efectuado algunas podas en algunas de ellas y los restos han quedado en las aceras, sin recoger".

Padorno ha exigido al alcalde, Agustín González (PP), que "ponga a trabajar" a su concejal responsable de Mantenimiento Urbano y Seguridad para detectar a quiénes vierten estos restos, instar al vallado de las parcelas, algunas de titularidad municipal, y proceder a la limpieza para mejorar la imagen de este espacio."Un parque empresarial que acoge a empresas pujantes de nuestra ciudad con proyección nacional e internacional y que además es la sede del futuro Centro Tecnológico de Desarrollo y Experimentación del Ministerio de Defensa (Cetedex) y que hoy es muy decepcionante", ha manifestado.

Al hilo, ha lamentado que el alcalde "no sea capaz de comprometerse con el día a día de las zonas industriales de Jaén, punto en el que ha resaltado que favorecer el progreso y la inversión no solo requiere, no solo de grandes medidas para atraer proyectos de interés para Jaén que generen riqueza y empleo, "También requiere de favorecer las condiciones para que nuestras zonas empresariales sean atractivas para establecerse en ellas y quienes ya están perciban que el entorno acompaña el cuidado que le ponen a sus instalaciones", ha declarado el concejal.