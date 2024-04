El PSOE pide "seguir excavando para completar la diacronía" en la zona del Neoalbéniz

El grupo municipal socialista ha pedido al equipo de gobierno "agotar la secuencia estratigráfica de la excavación y completar la diacronía" en la parcela donde el Ayuntamiento pretende alzar el edificio Neoalbéniz, en la falda de Gibralfaro y "donde muy probablemente se encuentren vestigios romanos y fenicios".

Así lo ha solicitado el portavoz socialista, Daniel Pérez, en compañía de Mariano Ruiz, concejal que defenderá una moción al respecto durante la próxima comisión de Ordenación del Territorio, y de los ediles Carmen Martín, Jorge Quero, Rosa del Mar Rodríguez y Rubén Viruel.

Pérez ha expresado que "bajo nuestros pies hay un patrimonio de valor incalculable que quiere mantener enterrado De la Torre, como ya se obcecó en hacer en la parcela del Astoria" y ha recordado que "en este emplazamiento se encuentra el trazado de la muralla medieval, varias torres del siglo XI y la barbacana, del siglo XIII. Pero que debe haber mucho más".

Al respecto, ha añadido que "lo lógico es que si nos encontramos con un hipogeo fenopúnico en el aparcamiento de la Alcazaba, con más razón aquí, mucho más cerca del teatro romano". Por ello, ha insistido en "seguir excavando para completar la diacronía, como marca la normativa andaluza".

De igual modo, Pérez ha avanzado que "la propia Junta de Andalucía asume que no se ha agotado la secuencia estratigráfica", por lo que exige al equipo de gobierno "que no cierre en falso esta parcela"."Málaga es una ciudad trimilenaria y aquí podemos encontrar tanto restos romanos, como fenicios y musulmanes. Le pedimos a De la Torre que continúe con la fase de excavación y que no prive a los malagueños de la historia de Málaga, echando tierra sobre ella. Ya está bien del pelotazo en esta ciudad", ha concluido.

Ruiz, por su parte, ha explicado que "más allá de la valoración sobre el diseño o el impacto visual del edificio del Neoalbéniz, que tiene poco encaje en el Pepri centro, hay que denunciar la falta de sensibilidad con el patrimonio que supone. No olvidemos que nos encontramos en los antiguos límites de la ciudad fenicia y romana y sobre la muralla medieval que conectaba con la puerta de Granada".

Además, ha continuado, "este subsuelo es de los más potentes de la ciudad arqueológicamente hablando. Hay publicaciones que hablan de un cercano templo romano en la parte alta del teatro o, incluso, del tan mencionado anfiteatro de Málaga por el entorno"."¿Cómo es posible que no se hayan identificado restos de estas épocas?", se ha preguntado Ruiz. "¿No tendría sentido que aparecieran vestigios de otros edificios públicos de época romana al estar tan cerca del teatro? Hay que agotar la fase de excavación puesto que sólo se han profundizado escasos cinco metros y sólo en uno de los cuatro sondeos, en el más potente. ¿Cómo vamos a tener constancia de vestigios romanos o fenicios si sólo se ha alcanzado el estrato medieval? Se han quedado a nueve metros sobre el nivel del mar, no han investigado ni si quiera la etapa romana. Ni siendo optimistas podemos decir que se han quedado a medias, apenas han empezado", ha criticado el socialista.

Ha lamentado, además, que "lo peor es que el Ayuntamiento se escuda en condicionantes técnicos de seguridad para no agotar la secuencia estratigráfica, como ya perpetró en la parcela del Astoria. Colocar un panel transparente de 50 metros y señalar con pavimento rojo para señalar que se ha enterrado el BIC de la muralla medieval es absolutamente insuficiente"."En vez de especular con el suelo lo que hay que hacer es levantar los velos y las brumas de nuestro pasado, conocer la historia de nuestra ciudad, de la fundación de Málaga. El desarrollo es compatible con la sostenibilidad. Los socialistas vamos a poner pie pared frente a esta visión anticuada del patrimonio histórico y a esta forma cortoplacista de proceder por parte del alcalde", ha concluido.