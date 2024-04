El PSOE pide explicaciones de un fuego en la planta de Alhendín que Diputación da por controlado

El Grupo Socialista de la Diputación de Granada ha pedido al presidente de la institución provincial, Francis Rodríguez (PP), una explicación sobre el origen y las consecuencias de un fuego que ha indicado que afecta a la planta de tratamiento de residuos situada en el término municipal de Alhendín desde este pasado domingo.

El fuego estaba ya controlado en la mañana de este lunes, según las fuentes consultadas por Europa Press en la Diputación de Granada, que ha detallado que se ha tratado de un "pequeño" incendio que ha estado activo antes de ser "controlado por los propios medios internos de la empresa" adjudicataria. "No han sido necesarios medios de bomberos", han detallado también desde la institución provincial."Son casi 24 horas en las que los alcaldes de la zona no tenemos ninguna información al respecto. No conocemos detalles ni las consecuencias que está teniendo el fuego que afecta al vertedero", ha asegurado por su parte en una nota de prensa este lunes el diputado provincial del PSOE José María Villegas que, junto a la diputada Flor Almón, se ha desplazado a la zona.

En este contexto, ha lamentado que "a pesar del impuesto aprobado recientemente por la Diputación provincial para los ayuntamientos de la provincia, no se toman las medidas necesarias para evitar estos hechos que tienen un claro perjuicio contra el medio ambiente"."Desde los municipios hacemos un gran esfuerzo para mejorar el tratamiento y reciclaje de los residuos que no se ve reflejado en el trabajo que de manera paralela debe realizar la Diputación en el mismo sentido", ha aseverado Villegas, quien ha añadido que todo ello es "consecuencia de la negativa del Ayuntamiento de Alhendín de permitir unas inversiones que deben hacerse por parte de la empresa responsable"."Aún quedan muchas mejoras por hacer para optimizar el funcionamiento de esta instalación", ha asegurado Villegas para afirmar que "está claro que por un lado, Rodríguez tiene que aclararnos tanto las causas como las consecuencias del fuego, así como los medios que están participando en su extinción, y por otro lado como alcalde de Alhendín tiene que tomar cartas en el asunto y permitir que estas mejoras puedan realizarse".

CAPAS DE RESIDUOS

Desde la Diputación han detallado a Europa Press que el incendio se declaraba este pasado domingo al mediodía, cuando se daba parte al servicio coordinador de Emergencias 112 Andalucía, y que sigue activo en la tarde de este lunes, por la dificultad que suele presentar este tipo de fuegos que afectan a las diversas capas de residuos acumuladas en un centro como el de Alhendín.

El fuego, controlado, según han incidido estas mismas fuentes, está"acotado" y "no entraña ninguna gravedad". Aunque se siga viendo una columna de humo desde el entorno, no ha sido necesaria la intervención de los bomberos, y la propia maquinaria que se encarga de la gestión de los residuos actúa conforme a un protocolo estipulado para estos casos, han añadido desde la institución provincial.