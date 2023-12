El PSOE exige "explicaciones detalladas" del dispositivo de seguridad para el encendido del alumbrado

El grupo municipal socialista ha exigido este martes al gobierno de la ciudad "explicaciones detalladas" sobre el dispositivo de seguridad diseñado para el encendido de las luces de Navidad que, "a tenor de las informaciones publicadas y las múltiples quejas trasladadas por la ciudadanía a través de las redes sociales, se vio desbordada" tras la gran afluencia de público al "cúmulo de eventos" en un mismo entorno --Plaza de San Francisco y Arquillo del Ayuntamiento de Sevilla-- a los que el propio José Luis Sanz "contribuyó a masificar tras realizar reiterados llamamientos a la asistencia"."La improvisación, que es marca de la casa en la gestión de Sanz, es inadmisible al planificar los dispositivos de seguridad para eventos de una gran afluencia porque se juega con la integridad física de las personas, y más en casos como este, con una amplia presencia de familias con niños y niñas. El primer evento de público masivo que ha organizado en la ciudad según su modelo del 'aquí no pasa nada' ha revelado un importante agujero de seguridad y ha demostrado que Sevilla le viene muy grande", ha dicho en una nota de prensa el concejal Juan Carlos Cabrera, responsable de las cuestiones relacionadas con la seguridad en el PSOE municipal.

Según ha sostenido el PSOE, aludiendo a las informaciones publicadas, "no se activaron los drones de control de las aglomeraciones, no se aforaron calles ni se establecieron las necesarias vías de evacuación, de forma que hubo calles que se convirtieron en embudos, y que se vieron personas atrapadas e incluso agentes policiales arrastrados por la muchedumbre. No hubo una capacidad de anticiparse a pesar de los llamamientos de asistencia masiva a los que contribuyeron José Luis Sanz y los canales oficiales del Ayuntamiento de Sevilla"."Para más inri, el propio parte informativo del día siguiente trasladado por el Ayuntamiento de Sevilla reflejaba una jornada sin incidencias, lo que releva una absoluta falta de transparencia y una manipulación del canal de Emergencias que siempre ha de estar al servicio de la ciudadanía. Y todo para un mayor lucimiento de la persona de José Luis Sanz", ha afeado Juan Carlos Cabrera.

Ante todo ello, el PSOE ha exigido los "detalles del dispositivo de seguridad, tanto de su planificación como del desarrollo de la jornada, y el porqué no se había previsto uno de mayor envergadura teniendo en cuenta el llamamiento masivo realizado, el hecho de que el encendido navideño fuera un sábado y la elevada concentración de los eventos en un espacio reducido"."Lo ocurrido es lo suficientemente grave como para que en la Comisión de Control y Fiscalización el delegado competente en seguridad, Ignacio Flores, no se vaya por la tangente o recurra a su habitual estilo de no responder a nada. Esto debe servir de lección para no cometer los mismos errores ante eventos masivos y se siga trasladando al mundo la gran capacidad de organización de nuestra ciudad. Porque Sevilla no es Tomares y esta ciudad le viene muy grande a Sanz, como queda demostrado. La labor y la profesionalidad de los agentes permitieron salvar la situación y que no ocurriera males mayores, cosa que tenemos todos que agradecer", ha concluido Cabrera.