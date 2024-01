El PSOE critica "fraccionamiento de contratos menores sin justificar en varias empresas municipales"

El grupo municipal socialista ha pedido al equipo de gobierno "explicaciones detalladas" por "el fraccionamiento de contratos en varias empresas municipales, la cesión ilegal de trabajadores entre áreas" y "flagrantes incumplimientos de la Ley de Contratación del Sector Público y de la Ley de Transparencia por contrataciones a dedo, precios inflados e incumplimiento del Estatuto de los Trabajadores".

La viceportavoz socialista, Begoña Medina, tras analizar el grupo socialista "el informe del interventor municipal" que emite este funcionario habilitado independiente tras "analizar auditorías externas que han llegado del año 2022 en varias empresas municipales", un mecanismo de control que, examinadas por la Intervención General, se revela "una administración irregular en el holding del Ayuntamiento de Málaga"; según Medina, "una mala praxis a la que nos tiene acostumbrados el Partido Popular".

Ha explicado que uno de los contratos "a dedo" es "el salario de un arquitecto que suplantó a la jefa de la Oficina técnica de las obras del aparcamiento de Pío Baroja para que firmara los sobrecostes en los trabajos de este parking", tras "ser apartada esta trabajadora de sus funciones por ser obligada a superar líneas rojas que le hubieran llevado a la cárcel".

Para la socialista es "impensable que el dinero de los malagueños sea el salario de un contratado a dedo para firmar la mala praxis del gerente de Smassa en un aparcamiento con grandes sobrecostes, porque los precios estaban injustificados, inflados, porque se pagan costes por encima del precio de mercado en el caso de Smassa".

Además, ha continuado la socialista, el interventor municipal "ve que no se justifica el abuso de contratación menor, el fraccionamiento de contratos para que no tengan que pasar por concurso público y poder adjudicarlos a dedo, incumplimiento la Ley de Transparencia", puesto que "no tenemos información sobre los contratos menores de 2023", ha manifestado la viceportavoz socialista.

En el caso de la Sociedad Municipal de la Vivienda, ha dicho, "hay una cesión ilegal de trabajadores entre esta empresa y el Instituto Municipal de la Vivienda", lo que "a todas luces se puede interpretar como una duplicidad de funciones".

Por último, Medina ha señalado que "todo esto revela la mala praxis del equipo de gobierno con el dinero público de todos los malagueños y malagueñas" y ha exigido "que nos expliquen este fraccionamiento de contratos así como las mala prácticas en la mayoría de empresas municipales auditadas por el interventor a través de controles independientes". "La fragmentación de contratos es una irregularidad muy grave que puede ser constitutiva de delito, también que se hayan inflados precios de obras, por lo que el regidor tendrá que responder por todo ello", ha concluido.