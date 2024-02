El PSOE pide al gobierno local hacer pública la autorización del carrusel de Navidad en Tendillas que "denegó"

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba José Antonio Romero ha instado este miércoles al gobierno local que haga pública la autorización para la instalación y funcionamiento del carrusel de Navidad en la Plaza de las Tendillas que estuvo en uso en diciembre pasado, "pese a que inicialmente lo denegó alegando que había que hacer un informe estructural sobre el peso por parte de Emacsa".

En una rueda de prensa, el edil ha alertado de que "el informe municipal de denegación de permisos fue expedido el 7 de diciembre, aunque el carrusel llevaba en funcionamiento desde un día antes, el 6 de diciembre, hasta que fue desmontado antes de Nochevieja"."Pedimos que el gobierno de Bellido haga público el segundo informe en el que Emacsa tenía que garantizar que no había riesgo para la instalación de esta atracción para niños sobre las fuentes y aljibes de Tendillas, porque desconocemos si existe o no la autorización municipal con el pertinente informe estructural", ha comentado Romero, quien ha puesto el acento en que "las fechas de puesta en uso y denegación de permisos no cuadran".

Según ha explicado, han solicitado el segundo informe por escrito, "porque no tenemos conocimiento de él, y nos preguntamos que, si no había autorización, ¿por qué funcionaba el carrusel desde el día antes?", al tiempo que ha aseverado que "sería un asunto muy serio, puesto que se estaría jugando con la seguridad de los ciudadanos, y peor aún, de los niños que hicieron uso de la atracción en Navidad", además de "echarles la responsabilidad a los organizadores"."Nos parece extremadamente grave, y esperemos que exista el informe de Emacsa que diga que sí se soporta el peso del carrusel, porque si no es así, se deben asumir responsabilidades políticas, puesto que se habría jugado con la seguridad de los ciudadanos y con la responsabilidad de Comercio Córdoba Centro, que es quien organizó la actividad para dinamizar la ciudad a falta del Consistorio", ha apuntado, para apostillar que "si esto es así, el coordinador de Seguridad y el concejal de Seguridad tendrán que dar muchas explicaciones".

Mientras, Romero ha afeado al alcalde, José María Bellido, "la deriva de su gobierno en el ejercicio de la función pública como si el Ayuntamiento fuese su cortijo" y ha defendido la iniciativa de Comercio Córdoba Centro "por ser el que paga y programa las actividades en ausencia del Consistorio".