El PSOE lamenta la "nula atención" del gobierno local (PP-JM+) a los parques caninos de la capital

El grupo del PSOE en el Ayuntamiento de Jaén ha lamentado la "nula atención" que presta el equipo de gobierno (PP y Jaén Merece Más) al mantenimiento de los seis parques caninos que se pusieron en servicio en la ciudad durante el pasado mandato.

Así lo ha señalado este miércoles en una nota el concejal socialista Javier Padorno, quien ha afirmado que estos equipamientos en distintos barrios necesitan de "una conservación constante que no tienen". Como ejemplo, ha aludido a los parques de Fuentezuelas o Bulevar, con "hoyos que no se cubren, maleza sin retirar, contenedores llenos y el suelo en precarias condiciones"."En el caso del Parque de Las Fuentezuelas, sólo está operativa una de las tres puertas (tiene dos para usuarios y una más ancha para la entrada de maquinaria de mantenimiento) y la tela anti raíces que está dispuesta en todo el espacio del parque se ha levantado, lo que ha motivado la presencia de maleza que no se desbroza", ha comentado.

Además, según ha añadido, hay agujeros que las mascotas efectúan durante su estancia en el parque que "se han convertido en boquetes de considerable tamaño, debido a que no se hace un mantenimiento continuado y, por tanto, no se cubren".

En este sentido, según ha apuntado al alcalde, Agustín González (PP), que ser un verdadero amigo de los animales "se demuestra atendiendo un servicio como este", al tiempo que le ha conminado a que poner en marcha el séptimo parque canino en La Concordia. "Tiene todo el material y mobiliario que le dejamos esperando en las instalaciones de Mantenimiento Urbano", ha precisado.

El edil ha valorado que, durante el pasado mandato, el equipo de gobierno liderado por el socialista Julio Millán, implantó seis parques caninos en distintos barrios de Jaén con una superficie total de 13.000 metros cuadrados, de modo que fue "un gobierno pionero en atender estas demandas de las vecinas y vecinos con mascotas".

Son los situados en el Seminario --último puesta en servicio en marzo de 2023 con 1.200 metros cuadrado--, Madres de Mayo (en el Polígono del Valle, es el más grande de Jaén y el segundo mayor de Andalucía, con 4.000 metros cuadrados), el parque José Morales Robles, (más de 2.500 metros), el Jardín Botánico, (de casi 1.000 metros y el citado parque canino de Las Fuentezuelas (de 3.000 metros). A ellos se une el área canina del Bulevar, con 1.200 metros y primera que estuvo operativa.