PSOE critica que presencia de Córdoba "abruma" a la provincia por "excesivo protagonismo"

La diputada provincial socialista en la Corporación Supramunicipal de Córdoba Rocío Moyano ha criticado "la imagen y la presencia" de Córdoba en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), que se celebra en Madrid, por "arrinconar, arrumbar y casi marginar" a la provincia por "el excesivo peso y protagonismo de la capital, tanto en los vídeos promocionales como en el programa de actividades propuesto".

Así, se ha referido que, a nivel de visitantes, "se ha percibido la presencia de Córdoba en el certámen como "triste, sobria, casi en penumbra por la oscuridad del diseño expositivo y la falta de luz" y que no ha transmitido "la alegría de los andaluces, ni el patrimonio, la historia y la gastronomía de la que disponemos, ni mucho menos el día a día de una provincia como Córdoba".

En el plano profesional y de negocios, Moyano ha reseñado en un comunicado que el estand de Córdoba en Fitur "ha acusado mala distribución, apelmazamiento de los espacios expositivos, mucha oscuridad y ha dificultado las relaciones entre agentes comerciales del sector turístico".

La diputada ha indicado, además, que el vídeo de presentación del Patronato de Turismo "no refleja nada de ninguna localidad cordobesa que las identificara claramente porque todo se centraliza y focaliza en Córdoba capital, y la sensación que nos han transmitido alcaldes, alcaldesas, concejales locales y diputados provinciales es que se arrumba y se deja de lado a la provincia, algo que no compartimos porque, si la capital se nutre de la provincia, no tiene ningún sentido no ponerla en valor".

En relación con el discurso que pronunció el presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes en Fitur, ha señalado que, "aunque pretendió enmendar el error al aludir a todos los municipios de la provincia, erró en su propósito y no lo consiguió".