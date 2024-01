PSOE presenta alegaciones a la revisión de la ordenanza del taxi para mejorar el servicio a los usuarios

La concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Granada Raquel Ruz ha dado a conocer las alegaciones presentadas por su grupo a la propuesta de modificación de la Ordenanza Reguladora del Servicio de Transporte Público de Viajeros y Viajeras en Automóviles de Turismo Auto-Taxis que en estos momentos se está tramitando en el consistorio y ante la que proponen seis sugerencias "para mejorar la calidad y la prestación del servicio a los usuarios y los derechos de los propios taxistas".

Entre las sugerencias que presenta el PSOE se solicita, que, "en ningún caso, las personas conductoras o titulares del vehículo de taxi puedan negarse a realizar un servicio por cuestiones relativas a la ubicación de la persona solicitante del servicio, o del destino de la misma dentro de los términos municipales integrantes del Área de Prestación Conjunta".

En un comunicado, Ruz ha explicado que "hemos recibido muchas quejas, sobre todo, de vecinos de la zona norte o de barrios con una accesibilidad más complicada, como el Albaicín y Sacromonte, donde algunos taxistas se niegan a hacer los servicios, situaciones que desde el Ayuntamiento se deben corregir incluyendo este tipo de clausulas en la ordenanza"."No se puede negar una carrera porque haya que pasar por San Juan de los Reyes, o porque el barrio al que se tiene que hacer el servicio no me gusta", ha detallado la edil, quien ha especificado que, "si bien, esta no es la tónica, si se producen muchas quejas de usuarios en este sentido", ha dicho.

Por otro lado, la edil ha avanzado que los socialistas incluyen en el documento que haya una cobertura especial "con preferencia para aquellas personas que presenten algún grado de discapacidad física o intelectual, o de movilidad reducida, personas mayores de 65 años, mujeres embarazadas y personas acompañadas de niños menores de 5 años".

Por otro lado, la concejala del PSOE ha aseverado que en la revisión debe constar además que "las emisoras o empresas intermediadoras deberán adjudicar el servicio solicitado al vehículo más cercano a la ubicación del solicitante del servicio, sin que el titular del vehículo pueda rechazar el servicio, excepto por los motivos recogidos en la ordenanza, que deberá acreditar".

Respecto a las paradas, Ruz ha resaltado que "su propuesta es que la preferencia debe estar determinada por el orden de llegada de las personas usuarias, excepto si se trata de personas con discapacidad o personas mayores, que tendrán preferencia sobre las demás personas usuarias sea cual sea su orden de llegada".