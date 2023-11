El PSOE pide al presidente de la Diputación que "recapacite" sobre la distinción a Juanma Moreno

La portavoz del Grupo Socialista en la Diputación de Granada, Fátima Gómez, ha denunciado este martes la "instrumentalización política" que entiende ha hecho el gobierno de la institución provincial, del PP, con las propuestas para los Honores y Distinciones de este año, que incluyen la concesión al presidente de la Junta y del PP-A, Juanma Moreno, del título de Hijo Adoptivo, pidiéndole en este contexto a su máximo responsable, Francis Rodríguez, que "recapacite"."Es muy grave que Rodríguez haya puesto estos galardones al servicio de su jefe convirtiéndolos en un reconocimiento político, sectario y fuera de toda lógica institucional" haciendo de la institución "una sucursal del PP", ha lamentado Gómez que, ante todo, ha trasladado su enhorabuena al resto de los premiados, según ha informado el PSOE en una nota de prensa.

La diputada socialista ha afirmado en rueda de prensa que Moreno "no ha hecho mérito alguno en esta tierra" y que "más bien ha demostrado tener poca ambición con ella". En este contexto, según Gómez, "la que a él le falta le sobra a Rodríguez, que sí parece tener ambiciones de otro tipo"."Esta endogamia política de la que hace gala puede obedecer a su intento por encubrir su debilidad al frente de su partido", ha agregado en referencia al también presidente provincial del PP en Granada, quien, según la portavoz socialista, "olvida que al frente de la Diputación tiene que reconocer la trayectoria de quienes han contribuido al desarrollo y al conocimiento de la provincia, que desde sus respectivos ámbitos hayan dado lo mejor de sí o hayan puesto su buen hacer al servicio de la ciudadanía".

Son premios que "siempre han sido un símbolo de prestigio, respaldados por el consenso de todas las fuerzas políticas de la institución, gobernara quien gobernara" y que "nunca" habían "suscitado debate". Sin embargo, ha proseguido, "el presidente esta vez ha usado su mayoría absoluta para dinamitar estas premisas y otorgarle el título de Hijo Adoptivo a Moreno Bonilla, en contra de todos los partidos de la oposición"."Figuras como Benito Zambrano, Andrés Vázquez Sola, Matilde Barón Ayala, Antonio Carvajal, Alfonso Alcalá, Jesús García Calderón, Laura García Lorca o José Saramago han recibido esta distinción hasta la fecha. Ese es el nivel de los hijos adoptivos de esta provincia, algo que desde luego no ocurre con Moreno Bonilla. Los argumentos que han dado en este caso son de un cinismo superlativo", ha subrayado.

La dirigente socialista ha afeado a Rodríguez que "no sepa separar la esfera política de la institucional, quedándole ambas grandes. No le importa hacer de meritorio ante su jefe y hacer un ejercicio de peloteo, fuera de lugar y vergonzoso, para significarse"."Está dispuesto a sacrificar el decoro que ha de guardar como presidente de la Diputación en beneficio de su estatus político y de sus intereses personales. Una actitud que a todas luces evidencia abuso de poder", ha expuesto.

Gómez ha considerado que Moreno "no merece este reconocimiento, no solo por ser un político en activo y ser el jefe de quien se lo otorga, sino porque como presidente de la Junta ha castigado a Granada y ha desmantelado servicios públicos esenciales en toda la provincia, como la sanidad"."También ha atacado a elementos identitarios de esta tierra. No solo no nos da, sino que nos está quitando y humillando con su proceso de expropiación forzosa hacia Sevilla", ha censurado para aludir a casos como la extinción de la Escuela Andaluza de Salud Pública, el traslado a Sevilla de la gestión económica de Cetursa y del Parque de las Ciencias o la descapitalización de la Alhambra".

Así, ha cuestionado si merece ser Hijo Adoptivo una persona que a fecha de septiembre "sólo había ejecutado el 21 por ciento del presupuesto asignado por la Junta a Granada para este 2023 o que no ha movido un dedo para que la provincia deje de tener la segunda tasa de paro más alta de Andalucía"."Es sumamente escandaloso que el PP de Granada utilice la Diputación para premiar al líder de su partido en Andalucía. A modo coloquial, yo me lo guiso, yo me lo como. Esta situación atenta contra los principios de imparcialidad e institucionalidad que deben regir la institución y hace pensar que todas las decisiones se toman en la misma línea", ha concluido.