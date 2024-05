El PSOE dice que el anuncio presupuestario de Sanz carece de "credibilidad" y no le concede "ninguna confianza"

Tras anunciar el alcalde de Sevilla, el popular José Luis Sanz, durante el pleno ordinario de este martes, que está dispuesto a asumir 15 de las 27 propuestas del PSOE de cara a la configuración del nuevo proyecto presupuestario municipal, como las relativas a la demandada ley de capitalidad, la fiscalidad turística o las inversiones en materia de tranvibús y tranvía; el Grupo socialista ha avisado de que tal extremo carece de "credibilidad" y que no confía en el regidor.

Como se ha informado, durante el pleno ordinario de este martes, el portavoz del PSOE, Antonio Muñoz, y el alcalde, el popular José Luis Sanz, han protagonizado un debate en torno a los nuevos presupuestos, en un marco el que el PP gobierna en solitario y minoría y meses atrás, tras no conseguir apoyos para su proyecto de nuevas cuentas municipales, optaba por prorrogar las de 2023, diseñadas por el anterior Ejecutivo municipal del PSOE.

Ahora, José Luis Sanz ha convocado para el 3 de junio un pleno extraordinario para someter esta vez sí a debate y votación su proyecto presupuestario, como "nueva oportunidad" para la gobernabilidad de la ciudad.

En caso de que el presupuesto no prospere en el pleno del 3 de junio, según ha dicho Sanz, plantearía previsiblemente una "cuestión de confianza vinculada al presupuesto", mediante la cual si tampoco saliese adelante la propuesta del Gobierno local, los grupos de oposición tendrían un mes para formalizar una moción de censura que se antoja impracticable al necesitar la improbable unión del PSOE, Vox y Podemos-IU. "Si no se presenta esa moción de censura, el presupuesto quedará automáticamente aprobado", siempre según el alcalde."PONER FIN AL VODEVIL"

En ese contexto, Muñoz preguntaba a Sanz si considera "razonable aprobar un presupuesto a través de la cuestión de confianza, sin el apoyo de la mayoría del pleno", pues Sanz "sabe perfectamente que no va a haber moción de censura".

Sanz, de su lado, ha reiterado al PSOE que en el pleno extraordinario de presupuestos del 3 de junio, tiene "otra oportunidad" para "abstenerse" y que la ciudad "no siga perdiendo el tiempo".

Al punto, ha asegurado que el Gobierno local ve "perfectamente asumibles 15 de las 27 medidas" propuestas por los socialistas en la negociación del nuevo presupuesto, con lo que ha reiterado al PSOE su petición de que se abstenga ante las nuevas cuentas diseñadas por el PP. "Nos queda una semana. Vamos a negociar", ha invitado Sanz a Muñoz.

EL PSOE REACCIONA

Ante ello, la concejala del PSOE Sonia Gaya ha manifestado, ya al margen del pleno, el rechazo de los socialistas a que el PP "se haya sacado de la manga" esta decisión precisamente durante el pleno, cuando el PSOE entregó sus propuestas al Gobierno local "hace más de tres meses para intentar ver si había algún punto de acuerdo para unos presupuestos".

El PSOE, según Sonia Gaya, ya ha traslado al Gobierno local sus propuestas, la última vez en la reunión de este pasado lunes. "El gobierno municipal nos contestó que no, que no están dispuestos a tocar el documento de presupuesto, que no están dispuestos a ir hacia atrás para incorporar las cuestiones que estamos pidiendo y nosotros no tenemos ningún tipo de confianza en el gobierno municipal", ha dicho Gaya tras aquella reunión y este anuncio del alcalde."No les creemos, no tienen credibilidad, no les vamos a dar un cheque en blanco que pueden cumplir o no después de tener unos presupuestos aprobados, por lo que pedimos al gobierno local y a Sanz que no inventen ya más cosas, que dejen de jugar con la cuestión presupuestaria y que hagan lo que tienen que hacer", ha remarcado.