PSOE califica de "irreal" el presupuesto de la Junta "que no da respuesta a las necesidades" de Málaga

El secretario general del PSOE de Málaga, Daniel Pérez, ha calificado de "irreal" el presupuesto de la Junta de Andalucía para el próximo año 2024."No da respuesta a las necesidades que hay en nuestra provincia ni en el conjunto de Andalucía", ha afirmado en rueda de prensa, al tiempo que ha asegurado que "las demandas históricas que hay en esta provincia no se han cumplido".

A su juicio, "son unos presupuestos irreales, y si se mantiene el grado de inversión que tiene es gracias a las transferencias que hace el Gobierno de España. El señor Moreno Bonilla, la señora Carolina España, lo único que están haciendo es presentar unas cuentas que no son reales y que además no dan respuesta a las necesidades que tienen los andaluces y las andaluzas".

En este punto, Pérez se ha preguntado si el presupuesto de la Junta para 2024 "se va a traducir en que no haya un millón de andaluces en listas de espera, en que no se incrementen los precios escolares, en que los 17.000 jóvenes que están esperando cobrar el bono de alquiler lo cobren o en que no haya una lista de espera de dos años para valorar la discapacidad".

Tras recordar que el presupuesto actual, el de 2023, "en créditos definitivos a 30 de septiembre es de 49.000 millones de euros", ha asegurado que "no. Sin con un presupuesto actual de 49.000 millones de euros no están resolviendo estos problemas, tampoco lo van a hacer con el del próximo año que es de 46.500 millones de euros", ha concluido.