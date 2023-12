PSOE enmendará los presupuestos municipales en 90 millones "para hacer frente a inversiones vitales para Málaga"

El grupo municipal socialista ha detectado en el presupuesto para 2024 del Consistorio "más de 90 millones de euros de gastos superfluos que serán enmendados en casi su totalidad en los próximos días".

El portavoz municipal socialista, Daniel Pérez, ha señalado que "estamos cerrando las enmiendas que presentaremos los próximos días. Y nos estamos encontrando con una realidad que ya conocíamos. Hace falta una inversión importante para hacer frente a inversiones vitales para Málaga de las cuales se ha vuelto a olvidar el equipo de gobierno".

A juicio de Pérez, estas cuentas "se enmarcan en la decepción constante que está suponiendo los últimos años de gobierno, donde nada parece avanzar y ciertas inversiones quedan prorrogadas en el tiempo y se convierten en una suerte de Málaga inacabada que inunda la ciudad".

Ha recordado que el PSOE inició en el pasado mandato "un proceso de escucha activa" con el que diseñaron su programa electoral, "y desde luego estas enmiendas están ligadas al mismo. Lo extraño es que el presupuesto nada tiene que ver con el programa del PP tampoco. Y es que aquello que prometieron en campaña no lo han cumplido", ha precisado Pérez.

Así, el dirigente socialista ha manifestado que "tras analizar las cuentas estas agravan la desigualdad entre distritos al caer las inversiones en los barrios a mínimos históricos por segundo año consecutivo. No es que se creen barrios de primera y segunda, es que todos los barrios son de tercera para el equipo de gobierno salvo calle Larios y sus aledaños"

Por su parte, la concejala socialista María del Carmen Martín ha añadido que "ha sido relativamente fácil poder detraer los 90 millones de euros ya que el gasto superfluo es muy visible"."Nos gastamos mucho dinero en partidas infladas como conferencias, estudios y trabajos técnicos o subcontratas sin especificar a otros profesionales. Son partidas además que generalmente no se ejecutan o de las que abiertamente se hace un mal uso", ha señalado.

De igual modo, ha incidido en que "después de tantas décadas sigan sin venir partidas al Guadalmedina, Astoria o Gibralfaro es algo ininteligible para el malagueño, que ve cómo ciertas cuestiones se convierten en cicatrices que perduran por más de 20 años. No es siquiera razonable ver tantas inacciones. Podemos calificar estas enmiendas como una enmienda a la totalidad de la acción política del Partido Popular".

Por último, la edil socialista ha animado al PP a "votar a favor de esta propuesta cuando se registre. No es necesario que lo hagan de manera partidista, como si ellos mismos quieren autoenmendarse. Pero si es necesario cambiar estas cuentas para que no se conviertan en otra decepción tras decepción. Málaga no merece esta dejadez".