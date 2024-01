El PSOE reclama mejoras urbanísticas en La Corza y la cesión del solar de la velá a la ciudad

El Grupo Socialista pide a Sanz la renovación de redes y la poda de naranjos en el barrio

El portavoz del Grupo Socialista, Antonio Muñoz, acompañado por el concejal responsable del Distrito San Pablo-Santa Justa en el PSOE municipal, Francisco Javier Páez, ha mantenido un encuentro de trabajo con representantes vecinales de la barriada de La Corza, con quienes se ha comprometido a reclamar al gobierno de la ciudad que acometa las obras de renovación "de la ya obsoleta red de abastecimiento y saneamiento de la zona", cuyo proyecto técnico "fue encargado por el anterior gobierno socialista a Emasesa".

En concreto, durante el pasado mandato "se solicitó a la empresa metropolitana de aguas la realización de un estudio sobre el estado delconjunto de la red y la elaboración de un proyecto técnico para susustitución que incluyera, además, la reurbanización de los acerados desus calles", explica la formación en una nota de prensa.

Para atender este compromiso concreto asumido por Muñoz, el Grupo Municipal Socialista ha elevado una pregunta a la Comisión de Control y Fiscalización al Gobierno de este viernes, donde reclama conocer la situación de este proyecto técnico y los plazos para acometer las necesarias obras.

Esta barriada cuenta con una red de saneamiento y abastecimiento "muyantigua en la que las tuberías aún son de fibrocemento", material queEmasesa está sustituyendo progresivamente en toda la ciudad. Además de esta razón sanitaria, "causan problemas en el barrio por atascos, roturas de tuberías y averías diversas que se producen de forma frecuente, lo que conlleva la continua apertura de zanjas y calicatas en asfalto y aceras para las reparaciones, agravando la situación del pavimento"."Para solucionar el problema de las redes y, a la vez, mejorar y ampliar las aceras, encargamos en su día un proyecto técnico a Emasesa, y es el que queremos que se culmine y se ejecute", ha comentado Páez tras una reunión en la que se han abordado otras demandas del barrio.

OTRAS ACTUACIONES

Por un lado, los vecinos han pedido actuaciones de desratización y desinsectación de las calles de la barriada, una petición que el Grupo Socialista también elevará esta misma semana a la mencionada comisión. "Según nos cuentan el vecindario, no se ha producido ninguna actuación de desratización y desinsectación desde hace siete meses, lo que ha ocasionado la aparición de ratas, chinches y pulgas", ha abundado Páez.

Por otro lado, en atención a las peticiones vecinales, el PSOE reclamó enoctubre pasado al gobierno municipal podar las ramas de grandes naranjos que llegan y oprimen las ventanas de determinados bloques de viviendas, facilitando la entrada de roedores e insectos a los pisos. "Si bien desde el gobierno de Sanz se nos respondió que atenderían la petición, aún no lo han hecho, de ahí que insistimos en la demanda vecinal", ha añadido Páez.

Por último, el concejal socialista ha trasladado que el PSOE municipal no ha recibido respuesta a la petición elevada al equipo de gobierno "para que reclame nuevamente a la Junta, y tras hacer ésta caso omiso a la primera petición aprobada por el Pleno, la cesión del último solar propiedad de AVRA en la barriada y donde sigue sin edificar viviendas públicas"."El solar no tiene mantenimiento por parte de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía y, salvo su uso por parte de los vecinos durante su Velá, el resto del tiempo es un espacio donde se acumula la basura, cuya limpieza asumía subsidiariamente el Distrito San Pablo pese a no ser suelos municipales", ha añadido. "El gobierno de Sanz tampoco nos ha respondido si volverá a reclamar tal cesión", ha concluido el concejal socialista.