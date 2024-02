El PSOE replica a Sanz que hizo las "mayores inversiones" en colegios y le reclama que asuma su "culpa"

Tras acusar asegurar el alcalde de Sevilla, el popular José Luis Sanz, que el anterior Gobierno local del PSOE tenía los colegios "abandonados", el grupo socialista del Ayuntamiento

El edil del PSOE Juan Tomás de Aragón ha reclamado así a Sanz que trabaje en la mejora de las instalaciones escolares "para que al menos no entren las ratas, como así ha ocurrido en el CEIP Borbolla", una situación que el alcalde ha dicho que "no fue así", extremo que según sus palabras le ha trasladado la directora del colegio. La AMPA, de su lado, señala un "incidente con roedores que han aparecido estos días, consecuencia entre otros aspectos de la falta de limpieza" en el centro y sus aledaños en la calle."Lleva ocho meses gobernando y, ante un problema de gestión actual, hoy recurre de nuevo a sus mentiras de la campaña electoral, atacando la gestión del PSOE, durante la que se ejecutó el mayor despliegue de inversiones en colegios", ha replicado el edil del PSOE, pidiendo al alcalde que "asuma su responsabilidad"."La cantinela del abandono, además de falsa, no cuela. Son los padres y madres quienes se levantan contra la dejadez del gobierno municipal en cuanto al mantenimiento de los colegios por falta de inversiones y en cuanto a la limpieza. Ha sido el equipo de José Luis Sanz el que no ha hecho ni el mínimo esfuerzo para renovar el refuerzo de personal para labores higienización y desinfección de 341 trabajadores que existía hasta el curso escolar pasado, puesto que su intención es privatizar buena parte del servicio de limpieza".

El concejal del PSOE ha asegurado que Sanz, en materia de inversiones en colegios, "está aún viviendo de las rentas, de proyectos de obras licitados, adjudicados o diseñados durante el último año del mandato anterior, sin ningún proyecto propio". Para 2023, según precisa, el anterior gobierno socialista "dejó presupuestados cuatro millones de euros destinados a inversiones en colegios". "El gobierno de Sanz ha preferido dedicar su tiempo a hacerse vídeos de visitas y zafarranchos", ha ironizado."Han pasado ocho meses desde que Sanz asumió el gobierno municipal y su interés por los arreglos en los colegios públicos es nulo. No es de recibo de que le eche la culpa al PSOE de que a él se le cuelen las ratas en los colegios", ha concluido Juan Tomás de Aragón, respecto a ese asunto en el que Sanz niega que haya sucedido la situación aludida por el PSOE.