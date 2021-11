El PSOE se retira del Presupuesto ante "el engaño masivo" a los andaluces

El PSOE se retira de cualquier negociación sobre el Presupuesto de la Junta de 2022. No se sentarán más con consejeros del Gobierno andaluz, y este jueves presentará una enmienda a la devolución del proyecto. Según ha explicado la portavoz socialista, Ángeles Férriz, "Moreno Bonilla ha estado engañando a los andaluces con el Presupuesto, ha engañado al PSOE y ha engañado a todos los grupos del Parlamento". La oposición reacciona, así, después de que se haya revelado que el vicepresidente Juan Marín hubiera dicho a su grupo que era una "estupidez" contar con Presupuesto en un año electoral.

"Ahora cuadran todas las piezas del puzzle, ahora se entienden los desprecios, los retrasos", ha indicado Férriz, que ha comparecido en una rueda de prensa junto a Gaspar Llanes. Este miembro de la Ejecutiva socialista ha estado negociando hasta este lunes el proyecto de Presupuestos, no se habían producido grandes avances, pero se seguía hablando. Hasta ahora. Férriz ha argumentado que la declaración de Juan Marín, y reveladas por la Cadena Ser, ante su grupo parlamentario evidencian que no existía una voluntad de acordar el Presupuesto: primero, porque es una "estupidez" en un año electoral, y segundo, porque no iban a ofrecer al PSOE la posibilidad de ser "un partido útil".

Férriz ha desligado las declaraciones de Marín de una singularidad del vicepresidente de la Junta. "Esto no son las cosillas de Marín -ha dicho-, todos sabemos que Marín dice las cosas que se hablan en la mesa camilla de San Telmo". "Moreno Bonilla -ha seguido Férriz- ha engañado al PSOE, a la prensa, a los 8.000 sanitarios del SAS, al Infoca y a los rectores de las universidades". "Ningún andaluz se cree que Juan Marín tienen una posición que no esté acordada con San Telmo, habla por boca de Moreno Bonilla", ha indicado.

Con este rechazo del PSOE, si el Gobierno andaluz no consigue los apoyos de Vox, no habrá Presupuestos de 2022 y se prorrogará de modo automático el actual. Unidas Podemos ya ha presentado la enmienda a la totalidad y ahora lo hará el PSOE. Bastaría la abstención de Vox la próxima semana en el pleno para que se devolviese el proyecto.

La portavoz socialista ah recordado las frases que Juan Marín ha dedicado al PSOE durante los meses en los que se ha intentado la negociación, sentencias como la de "Juan Espadas puede esperar sentado".

Cuando Juan Espadas fue elegido secretario general del PSOE-A, propuso al PP y a Ciudadanos una negociación sobre las cuentas, pero siempre criticó que la negociación no hubiera sido real, con contraprestaciones, como sí ha ocurrido con la ley del Suelo. El diálogo se rompió cuando el Gobierno envió el proyecto de Presupuestos al Parlamento, pero se retomó después del debate del estado de la comunidad. Desde entonces, se han producido tres encuentros más.